В Иране создали переходный совет после убийства Али Хаменеи – кто будет управлять страной

19:37, 1 марта 2026
Временное руководство страной будут осуществлять трое должностных лиц до избрания нового верховного лидера.
В Иране создали переходный совет после убийства Али Хаменеи – кто будет управлять страной
Фото: Getty Images
В Иране объявили о создании переходного совета из трех человек, который будет выполнять государственные обязанности после убийства верховного лидера Али Хаменеи. Об этом сообщает Al Jazeera.

В состав временного органа вошли аятолла Алиреза Арафи, президент Масуд Пезешкиан и председатель Верховного суда Голам-Хоссейн Мохсени-Эджей. 67-летний священнослужитель Арафи является членом Совета стражей — органа, который участвует в отборе верховного лидера, — и был утвержден в состав совета Советом по целесообразности.

В соответствии со статьей 111 Конституции Ирана, переходный совет будет управлять страной до момента, когда Ассамблея экспертов, состоящая из 88 членов, изберет нового верховного лидера. Конституция предусматривает, что это должно произойти «как можно скорее».

Убийство Хаменеи в субботу во время совместной операции США и Израиля вызвало неопределенность в отношении дальнейшего политического курса страны. Ожидается, что Корпус стражей Исламской революции и руководитель службы безопасности Ирана Али Лариджани будут играть важную роль в переходный период, однако распределение влияния пока остается неясным.

Также в результате атаки погиб главнокомандующий КСИР. Новый руководитель этого военно-экономического формирования пока не назначен.

