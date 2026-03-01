  1. В Украине

Женщины в ВСУ – вакансии, социальные гарантии и порядок поступления на службу

19:19, 1 марта 2026
Обязательная военная регистрация касается только женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.
В Донецком областном ТЦК и СП сообщили, что для женщин служба в Вооруженных Силах Украины является добровольной. Обязательной военной регистрации подлежат только те, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование.

Социальные гарантии и программы

По данным ТЦК, армия является одним из крупнейших работодателей в Украине. Служба гарантирует официальное трудоустройство, уплату налогов, зачисление пенсионного стажа и социальный пакет, который включает:

  • 30 дней ежегодного отпуска;
  • выплату на оздоровление;
  • выплату за первый контракт;
  • оплачиваемые больничные.

Для девушек в возрасте 18-24 лет действует программа «Контракт 18–24», которая предусматривает выплату 1 миллиона гривен за первый год службы, однако с ограниченным выбором должностей.

Какие вакансии доступны

В армии есть должности, соответствующие гражданским профессиям: бухгалтер, делопроизводитель, медик, медицинская сестра, фельдшер, повар, ИТ-специалист, психолог, юрист и другие.

Также открыты боевые специальности, в частности оператор БПЛА различных типов, аэроразведчик, оператор радиолокационной станции, боевой медик, оператор РЭБ. Перед зачислением предусмотрено общее и профессиональное обучение в соответствии с выбранной должностью.

Как присоединиться к войску

Процедура напоминает гражданское трудоустройство: кандидат проходит собеседование с рекрутером, во время которого обсуждаются образование, профессиональные навыки, состояние здоровья, семейное положение, выбранная должность и готовность к службе.

Необходимо предоставить заключение военно-врачебной комиссии о годности, выписки из «Дії» о месте регистрации и отсутствии судимости, сертификаты нарколога и психиатра, документы об образовании и, при наличии, свидетельства о браке и рождении детей.

Обязательной является базовая общевойсковая подготовка продолжительностью от 30 до 49 суток в зависимости от степени годности к службе.

деньги ВСУ зарплата военные армия вакансии мобилизация женщин военный учет женщин выплаты военным женщины

