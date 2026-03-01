В Киеве до 20 марта частично ограничат движение по улице Андрея Малышко

Во время работ движение транспорта будут ограничивать частично и поэтапно в обоих направлениях.

С 1 по 20 марта частично ограничат движение по улице Андрея Малышко в Днепровском районе столицы. Дорожники начнут ремонт ливневой канализации на ул. Андрея Малышко. Об этом сообщила КК «Киевавтодор».

«Ограничения будут действовать на пересечении улиц Андрея Малышко и Миропольской. Во время работ движение транспорта будут ограничивать частично и поэтапно в обоих направлениях.

Для водителей установят предупреждающие знаки с информацией об объезде участка на время выполнения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Ремонт предусматривает:

укладку новых трубопроводов;

обустройство смотровых колодцев;

установку люков и дождеприемников;

благоустройство прилегающей территории.

В КК «Киевавтодор» отмечают, что ливневая канализация была построена более 50 лет назад и с того времени ни разу капитально не ремонтировалась. Ремонт позволит устранить локальные подтопления на улице и обеспечит безопасное и комфортное движение транспорта возле станции метро «Черниговская».

В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

