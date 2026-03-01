  1. В Украине

Украина начала подготовку к созданию национальной системы Шенгенского управления

16:55, 1 марта 2026
Согласно рекомендациям Европейской комиссии, Шенгенское управление охватывает 11 сфер, которые дополняются системой мониторинга.
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что состоялось учредительное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам координации мероприятий в сфере Шенгенского управления. Группу возглавляет Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Создание системы Шенгенского управления является необходимым условием для полноценной европейской интеграции Украины. Для выполнения этой задачи Межведомственная рабочая группа будет координировать проведение скрининга Шенгенского законодательства и разработку Национальной Шенгенской стратегии и Плана действий по Шенгенскому соглашению.

На заседании подчеркнули важность построения национальной системы Шенгенского управления, которая будет соответствовать требованиям европейского законодательства.

В своем выступлении Алексей Сергеев, заместитель Министра внутренних дел — заместитель председателя Межведомственной рабочей группы, отметил, что согласно рекомендациям Европейской комиссии Шенгенское управление охватывает 11 сфер, которые дополняются системой мониторинга. Используя опыт переговорного процесса, работу на экспертном уровне решено организовать в четырех временных рабочих группах.

Интеграция в Шенгенскую зону основывается на взаимном доверии между государствами Шенгенского соглашения и охватывает вопросы пограничного контроля, визовой политики, миграции, полицейского и судебного сотрудничества. Построение системы Шенгенского управления требует внедрения масштабных ИТ-решений и обеспечения надежной защиты данных.

Дорожная карта по вопросам верховенства права определяет Администрацию Госпогранслужбы главным исполнителем этого процесса. В то же время его успешная реализация зависит от взаимодействия многих институций. В состав Межведомственной рабочей группы вошли представители 22 органов государственной власти, народные депутаты Украины, представители международных и общественных организаций.

«Администрацией Госпогранслужбы совместно с Министерством внутренних дел Украины и европейскими партнерами проработан Ориентировочный план по созданию национальной системы Шенгенского управления. Поэтапный подход позволит Украине создать полноценно функционирующую систему Шенгенского управления», — отметил Вадим Ченчик, заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины.

Национальную Шенгенскую стратегию и План действий по Шенгенскому соглашению планируется разработать до 2027 года. В рамках этого процесса Украина учитывает опыт стран — членов ЕС и других стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. После утверждения указанных документов начнется практический этап — гармонизация законодательства и изменения в институциональной структуре и процедурах.

По итогам заседания утвержден персональный состав Межведомственной рабочей группы, план ее работы на 2026 год и Ориентировочный план по созданию Национальной системы Шенгенского управления.

Государственная пограничная служба

Лента новостей

Блоги
Публикации
