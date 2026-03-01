Россия проиграла «битву за зиму» – Тарас Чмут о ситуации на фронте

Тарас Чмут заявил, что Украина начала освобождать больше территорий, чем терять.

Председатель благотворительного фонда «Вернись живым» и член наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут заявил, что на фронте украинские силы впервые за долгое время начали освобождать больше территорий, чем терять.

«Россия проиграла «битву за зиму». А мы выиграли. Первый день весны. Солнечный день становится длиннее. Становится теплее. Украина продолжает борьбу. На фронте, впервые за много месяцев, а может и лет, мы начали освобождать больше территорий, чем терять», — написал он в социальной сети X.

