Россия проиграла «битву за зиму» – Тарас Чмут о ситуации на фронте

16:01, 1 марта 2026
Тарас Чмут заявил, что Украина начала освобождать больше территорий, чем терять.
Председатель благотворительного фонда «Вернись живым» и член наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут заявил, что на фронте украинские силы впервые за долгое время начали освобождать больше территорий, чем терять.

«Россия проиграла «битву за зиму». А мы выиграли. Первый день весны. Солнечный день становится длиннее. Становится теплее. Украина продолжает борьбу. На фронте, впервые за много месяцев, а может и лет, мы начали освобождать больше территорий, чем терять», — написал он в социальной сети X.

Лента новостей

Блоги
Публикации
