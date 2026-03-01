На Львовщине задержали мужчину, который обманул семью пропавшего военнослужащего более чем на 2 млн

Схема заключалась в систематическом получении средств под предлогом «поисковых мероприятий».

Во Львовской области правоохранители разоблачили 62-летнего местного жителя, который обманул родственников без вести пропавшего военнослужащего на более чем 2 млн гривен. Об этом сообщила Киберполиция.

Правоохранители установили, что злоумышленник владел информацией о пропаже военного и, понимая отчаяние семьи, решил нажиться на их горе. Он ввел в заблуждение брата бойца, убедив, что якобы имеет связи в России и среди военных РФ и может организовать его розыск.

Схема заключалась в систематическом получении средств под предлогом «поисковых мероприятий». Мужчина придумывал истории о поездках к оккупантам, на которые якобы требовались тысячи долларов, сообщал о «самостоятельных поисках» тела на боевых позициях и якобы установлении местонахождения защитника среди пленных.

Общая сумма, которую фигурант выманил у семьи, превышает 2 млн гривен. На самом деле полученные средства он тратил на погашение собственных долгов, даже не покидая пределы своего населенного пункта.

Полицейские сообщили мужчине о подозрении. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На время досудебного расследования подозреваемый находится под стражей.

