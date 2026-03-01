Скрининг здоровья 40+: что делать, если выявлена проблема

«Скрининг здоровья 40+» основан на доказательной медицине и включает комплекс интервенций.

Центр общественного здоровья Украины напомнил, что «Скрининг здоровья 40+» — это национальная программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и проблем психического здоровья.

Его цель — помочь людям в возрасте от 40 лет своевременно выявить риски хронических заболеваний, которые часто развиваются без симптомов и становятся причиной инвалидности или преждевременной смерти.

Раннее выявление рисков: что показывает скрининг

«Скрининг здоровья 40+» основан на доказательной медицине и включает комплекс интервенций:

измерение артериального давления (с повторной оценкой);

оценку частоты и ритма пульса;

определение индекса массы тела и окружности талии;

оценку поведенческих факторов риска (курение, алкоголь, физическая активность) и семейного анамнеза;

применение стандартизированных шкал риска (SCORE2, FINDRISC, PHQ-9, GAD-7, AUDIT-C);

лабораторные исследования (липидограмма, гликированный гемоглобин (HbA1c), по показаниям — электролиты, креатинин, eGFR, ACR).

Это позволяет:

выявить повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний;

определить преддиабет или диабет II типа;

увидеть ранние признаки поражения почек;

оценить состояние психического здоровья.

Многие из этих изменений человек не ощущает физически, но именно они формируют будущие осложнения.

Профилактическое консультирование: персональный план изменений

После получения результатов врач предоставляет индивидуальные рекомендации.

Профилактическое консультирование может включать:

коррекцию питания;

рекомендации по физической активности;

контроль массы тела;

снижение воздействия стресса;

поддержку в отказе от курения;

коррекцию употребления алкоголя;

рекомендации по дальнейшему наблюдению.

В случае выявления пограничных показателей человек получает четкие советы, как снизить риск развития заболевания.

Таким образом, скрининг становится точкой старта для осознанного изменения образа жизни.

Доступная помощь: что дальше, если выявлена проблема

Если во время скрининга установлен повышенный риск или признаки заболевания, предусмотрен четкий алгоритм действий:

Передача результатов семейному врачу для дальнейшего сопровождения.

Электронное направление к врачу-специалисту.

При необходимости — выписка электронного рецепта.

В рамках государственной программы реимбурсации «Доступные лекарства» пациенты могут получать препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, контроля уровня глюкозы в крови, инсулины, тест-полоски и препараты для поддержки психического здоровья.

Таким образом, «Скрининг здоровья 40+» обеспечивает не только выявление рисков, но и реальный доступ к лечению.

Почему это важно после 40 лет

Именно после 40 лет возрастает риск:

сердечно-сосудистых заболеваний (которые вызывают более 60% преждевременных смертей в Украине);

сахарного диабета II типа;

проблем психического здоровья, риск которых усилился из-за влияния войны.

Скрининг — это простой и безопасный способ предотвратить осложнения, сохранить трудоспособность и качество жизни.

