Скрининг здоровья 40+: что делать, если выявлена проблема

13:01, 1 марта 2026
«Скрининг здоровья 40+» основан на доказательной медицине и включает комплекс интервенций.
Фото: myvin.com.ua
Центр общественного здоровья Украины напомнил, что «Скрининг здоровья 40+» — это национальная программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и проблем психического здоровья.

Его цель — помочь людям в возрасте от 40 лет своевременно выявить риски хронических заболеваний, которые часто развиваются без симптомов и становятся причиной инвалидности или преждевременной смерти.

Раннее выявление рисков: что показывает скрининг

«Скрининг здоровья 40+» основан на доказательной медицине и включает комплекс интервенций:

  • измерение артериального давления (с повторной оценкой);
  • оценку частоты и ритма пульса;
  • определение индекса массы тела и окружности талии;
  • оценку поведенческих факторов риска (курение, алкоголь, физическая активность) и семейного анамнеза;
  • применение стандартизированных шкал риска (SCORE2, FINDRISC, PHQ-9, GAD-7, AUDIT-C);
  • лабораторные исследования (липидограмма, гликированный гемоглобин (HbA1c), по показаниям — электролиты, креатинин, eGFR, ACR).

Это позволяет:

  • выявить повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний;
  • определить преддиабет или диабет II типа;
  • увидеть ранние признаки поражения почек;
  • оценить состояние психического здоровья.

Многие из этих изменений человек не ощущает физически, но именно они формируют будущие осложнения.

Профилактическое консультирование: персональный план изменений

После получения результатов врач предоставляет индивидуальные рекомендации.

Профилактическое консультирование может включать:

  • коррекцию питания;
  • рекомендации по физической активности;
  • контроль массы тела;
  • снижение воздействия стресса;
  • поддержку в отказе от курения;
  • коррекцию употребления алкоголя;
  • рекомендации по дальнейшему наблюдению.

В случае выявления пограничных показателей человек получает четкие советы, как снизить риск развития заболевания.

Таким образом, скрининг становится точкой старта для осознанного изменения образа жизни.

Доступная помощь: что дальше, если выявлена проблема

Если во время скрининга установлен повышенный риск или признаки заболевания, предусмотрен четкий алгоритм действий:

Передача результатов семейному врачу для дальнейшего сопровождения.

Электронное направление к врачу-специалисту.

При необходимости — выписка электронного рецепта.

В рамках государственной программы реимбурсации «Доступные лекарства» пациенты могут получать препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, контроля уровня глюкозы в крови, инсулины, тест-полоски и препараты для поддержки психического здоровья.

Таким образом, «Скрининг здоровья 40+» обеспечивает не только выявление рисков, но и реальный доступ к лечению.

Почему это важно после 40 лет

Именно после 40 лет возрастает риск:

  • сердечно-сосудистых заболеваний (которые вызывают более 60% преждевременных смертей в Украине);
  • сахарного диабета II типа;
  • проблем психического здоровья, риск которых усилился из-за влияния войны.

Скрининг — это простой и безопасный способ предотвратить осложнения, сохранить трудоспособность и качество жизни.

советы для здоровья

