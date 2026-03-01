Скрининг здоровья 40+: что делать, если выявлена проблема
Центр общественного здоровья Украины напомнил, что «Скрининг здоровья 40+» — это национальная программа раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и проблем психического здоровья.
Его цель — помочь людям в возрасте от 40 лет своевременно выявить риски хронических заболеваний, которые часто развиваются без симптомов и становятся причиной инвалидности или преждевременной смерти.
Раннее выявление рисков: что показывает скрининг
«Скрининг здоровья 40+» основан на доказательной медицине и включает комплекс интервенций:
- измерение артериального давления (с повторной оценкой);
- оценку частоты и ритма пульса;
- определение индекса массы тела и окружности талии;
- оценку поведенческих факторов риска (курение, алкоголь, физическая активность) и семейного анамнеза;
- применение стандартизированных шкал риска (SCORE2, FINDRISC, PHQ-9, GAD-7, AUDIT-C);
- лабораторные исследования (липидограмма, гликированный гемоглобин (HbA1c), по показаниям — электролиты, креатинин, eGFR, ACR).
Это позволяет:
- выявить повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- определить преддиабет или диабет II типа;
- увидеть ранние признаки поражения почек;
- оценить состояние психического здоровья.
Многие из этих изменений человек не ощущает физически, но именно они формируют будущие осложнения.
Профилактическое консультирование: персональный план изменений
После получения результатов врач предоставляет индивидуальные рекомендации.
Профилактическое консультирование может включать:
- коррекцию питания;
- рекомендации по физической активности;
- контроль массы тела;
- снижение воздействия стресса;
- поддержку в отказе от курения;
- коррекцию употребления алкоголя;
- рекомендации по дальнейшему наблюдению.
В случае выявления пограничных показателей человек получает четкие советы, как снизить риск развития заболевания.
Таким образом, скрининг становится точкой старта для осознанного изменения образа жизни.
Доступная помощь: что дальше, если выявлена проблема
Если во время скрининга установлен повышенный риск или признаки заболевания, предусмотрен четкий алгоритм действий:
Передача результатов семейному врачу для дальнейшего сопровождения.
Электронное направление к врачу-специалисту.
При необходимости — выписка электронного рецепта.
В рамках государственной программы реимбурсации «Доступные лекарства» пациенты могут получать препараты для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, контроля уровня глюкозы в крови, инсулины, тест-полоски и препараты для поддержки психического здоровья.
Таким образом, «Скрининг здоровья 40+» обеспечивает не только выявление рисков, но и реальный доступ к лечению.
Почему это важно после 40 лет
Именно после 40 лет возрастает риск:
- сердечно-сосудистых заболеваний (которые вызывают более 60% преждевременных смертей в Украине);
- сахарного диабета II типа;
- проблем психического здоровья, риск которых усилился из-за влияния войны.
Скрининг — это простой и безопасный способ предотвратить осложнения, сохранить трудоспособность и качество жизни.
