Во Львовской области задержали депутата, который хотел заработать на схеме для уклонистов

Служба безопасности и Национальная полиция задержали «на горячем» депутата — директора одной из больниц в регионе, который пытался нажиться на схеме уклонения от призыва по мобилизации. Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

По материалам дела, должностное лицо медучреждения обещало «помочь» трудоустроить призывника водителем кареты скорой помощи.

В частности, фигурант гарантировал, что такая «должность» даст возможность военнообязанному получить бронирование от мобилизации в ряды Сил обороны Украины.

Стоимость «услуг» составляла 3 тысячи долларов США.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность фигуранта и задержали его «на горячем» после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Чиновнику уже сообщено о подозрении. Продолжается следствие для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к указанной противоправной схеме.

