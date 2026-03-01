  1. В Украине

В Черкассах будут судить мужчину, который угрожал гранатой сотрудникам ТЦК

09:42, 1 марта 2026
Во время задержания у мужчины обнаружили пистолет и три гранаты.
Фото иллюстративное, источник фото: poltava.to
В Черкассах в суд направлен обвинительный акт по делу о препятствовании деятельности ВСУ. Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК.

Будут судить 50-летнего мужчину, который во время проверки военно-учетных данных достал гранату, выдернул чеку и начал угрожать военнослужащим Черкасского РТЦК и СП.

Ему инкриминировано препятствование законной деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины), незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины), а также угроза военнослужащим и правоохранителю (ч. 1 ст. 350, ч. 1 ст. 345 УК Украины).

Во время задержания при нем был обнаружен пистолет и три гранаты. Еще три гранаты, дымовая шашка и тротил — во время обыска. Обвиняемый находится под стражей.

