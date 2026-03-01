Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории

В Иране также подтвердили гибель высшего генерала страны и ключевого советника Хаменеи в результате атак США и Израиля.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.

В воскресенье, 1 марта, спустя несколько часов после того, как чиновники США и Израиля заявили о его гибели в результате совместных ударов по его режиму, иранские государственные СМИ подтвердили смерть Хаменеи.

«Верховный лидер Ирана погиб мученической смертью», – сообщила государственная телекомпания IRNA.

По данным государственного информационного агентства Fars News Agency, Хаменеи был убит «в своем кабинете в доме лидера» во время «исполнения своих обязанностей» в момент нападения рано утром в субботу.

По данным IRNA, адмирал Али Шамхани, ключевой советник аятоллы Али Хаменеи и секретарь Совета обороны Ирана, а также генерал-майор Мохаммед Пакпур, главнокомандующий элитным Корпусом стражей исламской революции (КСИР), погибли в субботу.

В ответ на гибель Хаменеи Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал «самую жестокую наступательную операцию в истории» против американских и израильских баз.

«Самые масштабные наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран начнутся в ближайшее время в направлении оккупированных территорий и баз американских террористов», – предупредил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении иранского правительства говорится, что «это великое преступление никогда не останется без ответа и перевернет новую страницу в истории исламского мира».

Тем временем Высший совет национальной безопасности страны заявил, что совместные американо-израильские атаки на Иран «положат начало масштабному восстанию в борьбе с угнетателями мира», а Иран и его союзники станут «еще более стойкими и решительными».

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.