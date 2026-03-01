Входит ли декретный отпуск в страховой стаж: что нужно знать о пенсии

Какие периоды беременности и ухода за ребенком учитывают при назначении пенсии и что изменилось в законодательстве.

Входит ли период отпуска в связи с беременностью и родами в страховой стаж и как это влияет на назначение пенсии — вопрос, который часто беспокоит женщин накануне выхода на заслуженный отдых. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области объяснили, как менялось законодательство и какие нормы действуют сегодня.

Как формируется страховой стаж

В соответствии с Законом Украины № 2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», Пенсионный фонд Украины формирует и ведет Реестр застрахованных лиц. Именно на основании данных этого реестра исчисляют страховой стаж и определяют право на пенсию.

Согласно статье 24 Закона Украины № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежало пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены взносы не менее минимального страхового взноса.

Ключевое условие — уплата страховых взносов. Именно оно длительное время определяло, будут ли засчитываться отдельные периоды в стаж.

Засчитывался ли декретный отпуск ранее

До 1 июля 2013 года женщины, которые находились в отпуске в связи с беременностью и родами и получали соответствующее пособие, не считались застрахованными лицами в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. За них не уплачивались страховые взносы.

Кроме того, до 1 января 2010 года отчетность в территориальные органы Пенсионного фонда подавали на бумажных носителях. Представление сведений о женщинах в декретном отпуске действовавшими тогда нормативами не предусматривалось.

Соответственно, этот период не включали в страховой стаж.

Что изменилось после 2005 года

С 1 января 2005 года вступили в силу положения Закона № 1058 об уплате страховых взносов за лиц, которые получают пособие по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Страхователями для таких лиц стали предприятия, учреждения, организации и другие органы, которые осуществляют соответствующие выплаты.

Это означало, что период ухода за ребенком до трех лет начали учитывать в страховой стаж при условии уплаты взносов.

Решающие изменения с 2018 года

Существенные коррективы внесены Законом Украины № 2148-VIII от 3 октября 2017 года, который вступил в силу 1 января 2018 года. В соответствии с пунктом 31 раздела XV «Заключительные положения» Закона № 1058, в страховой стаж для определения права на назначение пенсии включаются:

периоды пребывания в отпуске в связи с беременностью и родами с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно;

периоды пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста с 1 января 2004 года — до момента введения уплаты страховых взносов за женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет.

Таким образом, законодатель устранил пробел, который ранее лишал часть женщин полноценного страхового стажа.

Что это означает для будущих пенсионерок

Сегодня период отпуска в связи с беременностью и родами за 2004–2013 годы учитывают при определении права на назначение пенсии. Это важно прежде всего для женщин, которые приближаются к пенсионному возрасту и проверяют свой страховой стаж.

В то же время стоит учитывать: речь идет именно об определении права на пенсию согласно статье 26 Закона № 1058. Размер пенсии зависит также от других показателей, в частности продолжительности стажа и заработной платы, с которой уплачены взносы.

Итак, ответ на вопрос «засчитывается ли декрет в страховой стаж» зависит от конкретного периода. Если речь идет о 2004–2013 годах — да, эти месяцы включаются в стаж на основании действующих норм законодательства.

