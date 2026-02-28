  1. В Украине

Рост цен на мобильную связь: какие тарифы подорожают в марте 2026

23:00, 28 февраля 2026
Украинские мобильные операторы объявили об изменениях в стоимости ряда тарифных планов, которые начнут действовать в ближайшее время и будут касаться как новых, так и действующих абонентов.
Украинские мобильные операторы сообщили о повышении цен на тарифные планы. Такое решение связано с увеличением расходов на электроэнергию, обеспечением стабильной работы сетей во время отключений и общей экономической нестабильностью в стране.

lifecell

lifecell уже обновил условия некоторых своих популярных тарифов. С 18 февраля 2026 года оператор повысил стоимость тарифных планов «Макси» и «Мега» для новых абонентов, пишет Finance.ua.

Новые цены на популярные тарифные планы:

Макси:

270 грн — для номеров с переносом (MNP);

350 грн — для идентифицированных или персонифицированных номеров;

400 грн — стандартная стоимость для всех остальных номеров.

Мега:

550 грн — стандартная цена для новых абонентов;

450 грн и 350 грн — для перенесённых или персонифицированных номеров (без изменений).

Предыдущие цены были значительно ниже — например, тариф «Макси» стоил 190–300 грн, а «Мега» — примерно 350–500 грн до повышения.

lifecell также увеличивает объём мобильного интернета для использования в странах Европейского Союза без дополнительной оплаты — до 13 ГБ в «Макси» и до 18 ГБ в «Мега».

Изменения не касаются абонентов, которые пользуются тарифами «Макси» и «Мега» и подключили их до 17 февраля 2026 года.

Vodafone

Vodafone также пересматривает тарифы, в первую очередь для архивных планов, за которые многие абоненты платили стабильную сумму годами.

На сайте Vodafone сообщается, что с 5 марта 2026 года оператор повысит стоимость пакетов услуг в следующих тарифных планах:

  • Joice: 260 – 330 грн/4 недели
  • Joice Start 2023: 260 грн – 330 грн/4 недели
  • SuperNet Start+: 260 грн – 330 грн/месяц
  • Joice Start: 270 грн – 340 грн/4 недели
  • Joice Start Special: 270 грн – 340 грн/4 недели
  • Turbo: 270 грн – 340 грн/месяц
  • Joice PRO: 330 грн – 400 грн/4 недели
  • Joice PRO 2023: 320 грн – 390 грн/4 недели
  • SuperNet Pro: 340 грн – 400 грн/месяц
  • Joice MAX 2023: 390 грн – 450 грн/4 недели
  • Joice MAX: 450 грн – 520 грн/4 недели
  • SuperNet Unlim: 470 грн – 520 грн/месяц
  • Light+: 185 грн – 230 грн/4 неделиSuperNet Pro+ 2021: 310 – 380 грн/месяц
  • SuperNet Turbo 4G: 250 – 320 грн/4 недели
  • SuperNet Turbo 2019: 250 – 320 грн/месяц.

Киевстар

О изменениях в тарифных планах Киевстар 6 февраля сообщили в MZU (сообщество о мобильной связи Украины. — Ред.). Отмечается, что следующая волна повышения запланирована на 1 марта, изменения коснутся архивных тарифных планов:

Смачний;

Киевстар Комфорт 2018;

LOVE UA Базовый;

LOVE UA Свобода/Свобода 2022;

Безлим Соцсети;

Без меж lite;

Твой Любимый.

Стоимость пакета услуг будет повышена на 50–90 грн. Соответственно, будет увеличено количество ГБ для роуминга в рамках услуги Roam Like At Home.

Также с 1 марта увеличится стоимость отдельных услуг.

На сайте Киевстар указано, что подробную информацию об изменениях абоненты получат в SMS-сообщениях как минимум за 7 дней до обновления. Бизнес-клиенты получат индивидуальные уведомления об обновлённых условиях.

Все мобильные операторы объясняют пересмотр тарифов схожими факторами: ростом расходов на электроэнергию для работы базовых станций и резервного питания во время отключений, удорожанием обслуживания сети в условиях полномасштабной войны, в частности генераторов и сервисных работ, а также необходимостью инвестировать в развитие инфраструктуры, расширение покрытия 4G/5G и цифровых сервисов.

