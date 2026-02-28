Рост цен на мобильную связь: какие тарифы подорожают в марте 2026
Украинские мобильные операторы сообщили о повышении цен на тарифные планы. Такое решение связано с увеличением расходов на электроэнергию, обеспечением стабильной работы сетей во время отключений и общей экономической нестабильностью в стране.
lifecell
lifecell уже обновил условия некоторых своих популярных тарифов. С 18 февраля 2026 года оператор повысил стоимость тарифных планов «Макси» и «Мега» для новых абонентов, пишет Finance.ua.
Новые цены на популярные тарифные планы:
Макси:
270 грн — для номеров с переносом (MNP);
350 грн — для идентифицированных или персонифицированных номеров;
400 грн — стандартная стоимость для всех остальных номеров.
Мега:
550 грн — стандартная цена для новых абонентов;
450 грн и 350 грн — для перенесённых или персонифицированных номеров (без изменений).
Предыдущие цены были значительно ниже — например, тариф «Макси» стоил 190–300 грн, а «Мега» — примерно 350–500 грн до повышения.
lifecell также увеличивает объём мобильного интернета для использования в странах Европейского Союза без дополнительной оплаты — до 13 ГБ в «Макси» и до 18 ГБ в «Мега».
Изменения не касаются абонентов, которые пользуются тарифами «Макси» и «Мега» и подключили их до 17 февраля 2026 года.
Vodafone
Vodafone также пересматривает тарифы, в первую очередь для архивных планов, за которые многие абоненты платили стабильную сумму годами.
На сайте Vodafone сообщается, что с 5 марта 2026 года оператор повысит стоимость пакетов услуг в следующих тарифных планах:
- Joice: 260 – 330 грн/4 недели
- Joice Start 2023: 260 грн – 330 грн/4 недели
- SuperNet Start+: 260 грн – 330 грн/месяц
- Joice Start: 270 грн – 340 грн/4 недели
- Joice Start Special: 270 грн – 340 грн/4 недели
- Turbo: 270 грн – 340 грн/месяц
- Joice PRO: 330 грн – 400 грн/4 недели
- Joice PRO 2023: 320 грн – 390 грн/4 недели
- SuperNet Pro: 340 грн – 400 грн/месяц
- Joice MAX 2023: 390 грн – 450 грн/4 недели
- Joice MAX: 450 грн – 520 грн/4 недели
- SuperNet Unlim: 470 грн – 520 грн/месяц
- Light+: 185 грн – 230 грн/4 неделиSuperNet Pro+ 2021: 310 – 380 грн/месяц
- SuperNet Turbo 4G: 250 – 320 грн/4 недели
- SuperNet Turbo 2019: 250 – 320 грн/месяц.
Киевстар
О изменениях в тарифных планах Киевстар 6 февраля сообщили в MZU (сообщество о мобильной связи Украины. — Ред.). Отмечается, что следующая волна повышения запланирована на 1 марта, изменения коснутся архивных тарифных планов:
Смачний;
Киевстар Комфорт 2018;
LOVE UA Базовый;
LOVE UA Свобода/Свобода 2022;
Безлим Соцсети;
Без меж lite;
Твой Любимый.
Стоимость пакета услуг будет повышена на 50–90 грн. Соответственно, будет увеличено количество ГБ для роуминга в рамках услуги Roam Like At Home.
Также с 1 марта увеличится стоимость отдельных услуг.
На сайте Киевстар указано, что подробную информацию об изменениях абоненты получат в SMS-сообщениях как минимум за 7 дней до обновления. Бизнес-клиенты получат индивидуальные уведомления об обновлённых условиях.
Все мобильные операторы объясняют пересмотр тарифов схожими факторами: ростом расходов на электроэнергию для работы базовых станций и резервного питания во время отключений, удорожанием обслуживания сети в условиях полномасштабной войны, в частности генераторов и сервисных работ, а также необходимостью инвестировать в развитие инфраструктуры, расширение покрытия 4G/5G и цифровых сервисов.