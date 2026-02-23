Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Семейные отношения в Украине в настоящее время регулируются Семейным кодексом, принятым в 2002 году. В январе 2026 года на сайте Верховной Рады был зарегистрирован проект нового Гражданского кодекса Украины, который предусматривает интеграцию норм семейного права в его структуру и изменение подхода к урегулированию споров между супругами.

Проект документа изменяет процедуру расторжения брака и детализирует механизм примирения.

Так, статья 1512 предусматривает, что иск о расторжении брака может быть подан одним из супругов или опекуном, если второй из супругов признан недееспособным. Предложенная норма фактически сохраняет действующий подход и не содержит существенных изменений.

В то же время новации касаются механизма примирения. Статья 1513 устанавливает обновлённую модель действий суда, в частности:

Суд может принимать меры к примирению супругов, если это соответствует принципу добропорядочности.

Если супруги имеют малолетнего ребёнка или ребёнка с инвалидностью и не достигли согласия относительно юридических последствий расторжения брака, суд устанавливает срок для примирения до шести месяцев.

Если супруги имеют малолетнего ребёнка или ребёнка с инвалидностью, но согласовали юридические последствия расторжения брака, предусмотренные статьёй 1515, срок примирения составляет один месяц.

Срок для примирения не устанавливается, если до обращения в суд уже действовал режим раздельного проживания не менее шести месяцев либо если супруги не имеют малолетних детей или детей с инвалидностью и достигли согласия относительно последствий расторжения брака.

При наличии домашнего насилия или иного противоправного поведения, содержащего признаки уголовного правонарушения, меры по примирению не применяются.

Отдельным элементом проекта Гражданского кодекса Украины является введение договора о юридических последствиях расторжения брака (статья 1515).

До расторжения брака супруги могут заключить нотариально удостоверенный договор, которым регулируются вопросы:

распределения родительской ответственности;

исполнения обязанности по содержанию ребёнка;

раздела совместного имущества;

содержания одного из супругов.

Распределение родительской ответственности осуществляется с учётом требований статьи 1549, которая предусматривает возможность заключения отдельного договора об определении места проживания ребёнка, участия родителей в его воспитании, выборе учреждений образования или здравоохранения, а также порядка управления имуществом ребёнка.

Договор о распределении родительской ответственности также заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

В настоящее время вопросы примирения супругов регулируются статьёй 111 Семейного кодекса Украины, согласно которой суд принимает меры к примирению, если это не противоречит моральным основам общества. Вместе с тем в случае совершения одним из супругов домашнего насилия меры примирения не применяются — данное положение сохраняется и в проекте нового Гражданского кодекса Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что проект новой редакции Гражданского кодекса Украины содержит статью 1514, которая определяет основания для расторжения брака по иску одного из супругов. В частности, нежелание мужа иметь ребёнка либо его неспособность к зачатию прямо указаны как возможные основания для расторжения брака. В то же время в отношении жены используется иная формулировка — отказ от рождения ребёнка либо неспособность к его рождению. Такая разница в терминологии создаёт впечатление неодинакового подхода к правам супругов и вызывает вопросы относительно соблюдения принципа равенства.

В то же время действующий Семейный кодекс Украины не устанавливает подобных специальных оснований, а предусматривает выяснение судом фактических взаимоотношений супругов и реальных причин подачи иска.

Кроме того, одним из нововведений проекта Гражданского кодекса Украины является предоставление супругам, имеющим детей, возможности расторгать брак через нотариуса или органы государственной регистрации актов гражданского состояния. В настоящее время, согласно Семейному кодексу Украины, супруги, имеющие детей, могут расторгнуть брак только в судебном порядке.

