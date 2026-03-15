$6000 обещал уклонисту «уход» за посторонним человеком ради отсрочки — в Киеве задержали дельца

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему мужчине, который обещал помочь военнообязанному заключить договор по уходу за человеком, страдающим психическими расстройствами. Это стало бы основанием для получения мужчиной отсрочки от мобилизации и позволило бы выехать за границу, сообщает Киевская городская прокуратура.

«Такие услуги подозреваемый оценил в 6 тыс. долларов США. Деньги за свою помощь он получал в несколько этапов на карту. После получения последней части оговоренной суммы — 170 тыс. гривен — мужчину задержали и сообщили ему о подозрении», — заявили в ведомстве.

Действия подозреваемого квалифицированы как злоупотребление влиянием и содействие незаконному переправлению военнообязанного за границу.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

В прокуратуре добавили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 454 200 гривен.

