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Военный сбор полностью направят на зарплаты военнослужащих: до запуска механизма остался один шаг

08:30, 4 июня 2026
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Средства от военного сбора могут получить целевое назначение и использоваться только для выплат военнослужащим.
Военный сбор полностью направят на зарплаты военнослужащих: до запуска механизма остался один шаг
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Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №15167 о зачислении военного сбора в специальный фонд государственного бюджета.

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В случае окончательного одобрения документа средства от военного сбора после завершения военного положения будут направляться исключительно на выплату денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Так, народные депутаты рекомендовали Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом в окончательной редакции, изложенной в соответствующей сравнительной таблице, с необходимыми редакционными и технико-юридическими правками.

Документом предлагается установить, что с 1 января 2027 года по 31 декабря третьего календарного года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение в Украине, военный сбор будет зачисляться в полном объеме в специальный фонд государственного бюджета.

Предполагается, что эти средства будут иметь целевое назначение и направляться исключительно на выплату денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада уже поддержала законопроект №15167 в первом чтении. В то же время документ был принят за основу минимально необходимым количеством голосов — его поддержали 226 народных депутатов, что лишь на один голос превысило конституционно установленный минимум.

Законопроект предусматривает создание специального фонда в составе государственного бюджета для целевого использования средств от военного сбора.

В Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета отмечали, что реализация этой инициативы позволит ежегодно направлять в специальный фонд около 200 млрд грн. Эти средства будут использоваться исключительно для выплаты денежного обеспечения военнослужащим ВСУ.

В случае окончательного принятия законопроекта с 1 января 2027 года военный сбор в полном объеме будет зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и направляться на финансирование выплат военнослужащим.

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