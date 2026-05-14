Військовий збір уже з 2027 року можуть спрямувати виключно на зарплати військовослужбовців
Верховна Рада ухвалила за основу закопроєкт «Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету» № 15167.
Водночас документ підтримали лише мінімально необхідною кількістю голосів — 226 народних депутатів, що дозволило парламенту лише з перевагою в один голос від конституційного мінімуму схвалити ініціативу в першому читанні.
Проєкт передбачає створення спеціального фонду у складі державного бюджету для цільового використання коштів.
Відповідно до законопроєкту, пропонується встановити, що починаючи з 1 січня 2027 року по 31 грудня третього календарного року, наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан на території України, військовий збір зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується на виплату грошового забезпечення військовослужбовців.
У Комітеті Верховної Ради з питань бюджету вказували, що це дозволить зарахувати до спецфонду 200 млрд гривень на рік, які будуть спрямовуватись винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
У разі ухвалення законопроєкту в цілому, з 1 січня 2027 року військовий збір у повному обсязі зараховуватиметься до цього фонду та спрямовуватиметься на виплати ЗСУ.
