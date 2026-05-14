Військовий збір уже з 2027 року можуть спрямувати виключно на зарплати військовослужбовців

Документ про спрямування військового збору на виплати ЗСУ ледве набрав необхідну кількість голосів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила за основу закопроєкт «Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету» № 15167.

Водночас документ підтримали лише мінімально необхідною кількістю голосів — 226 народних депутатів, що дозволило парламенту лише з перевагою в один голос від конституційного мінімуму схвалити ініціативу в першому читанні.

Проєкт передбачає створення спеціального фонду у складі державного бюджету для цільового використання коштів.

Відповідно до законопроєкту, пропонується встановити, що починаючи з 1 січня 2027 року по 31 грудня третього календарного року, наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан на території України, військовий збір зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується на виплату грошового забезпечення військовослужбовців.

У Комітеті Верховної Ради з питань бюджету вказували, що це дозволить зарахувати до спецфонду 200 млрд гривень на рік, які будуть спрямовуватись винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

У разі ухвалення законопроєкту в цілому, з 1 січня 2027 року військовий збір у повному обсязі зараховуватиметься до цього фонду та спрямовуватиметься на виплати ЗСУ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада розглядає три моделі справляння військового збору, одна з них — збільшення виплат військовим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.