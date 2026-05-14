Военный сбор уже с 2027 года могут направить исключительно на зарплаты военнослужащих.

Документ о направлении военного сбора на выплаты ВСУ едва набрал необходимое количество голосов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления военного сбора в специальный фонд государственного бюджета» №15167.

В то же время документ поддержали лишь минимально необходимым количеством голосов — 226 народных депутатов, что позволило парламенту только с преимуществом в один голос от конституционного минимума одобрить инициативу в первом чтении.

Документ предусматривает создание специального фонда в составе государственного бюджета для целевого использования средств.

Согласно законопроекту, предлагается установить, что начиная с 1 января 2027 года по 31 декабря третьего календарного года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение на территории Украины, военный сбор зачисляется в полном объеме в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляется на выплату денежного обеспечения военнослужащих.

В Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета указывали, что это позволит зачислять в спецфонд 200 млрд гривен в год, которые будут направляться исключительно на выплату денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

В случае принятия законопроекта в целом, с 1 января 2027 года военный сбор в полном объеме будет зачисляться в этот фонд и направляться на выплаты ВСУ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада рассматривает три модели взимания военного сбора, одна из них — увеличение выплат военным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.