  1. Законодательство
  2. / В Украине

Военный сбор уже с 2027 года могут направить исключительно на зарплаты военнослужащих.

12:38, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ о направлении военного сбора на выплаты ВСУ едва набрал необходимое количество голосов.
Военный сбор уже с 2027 года могут направить исключительно на зарплаты военнослужащих.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления военного сбора в специальный фонд государственного бюджета» №15167.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В то же время документ поддержали лишь минимально необходимым количеством голосов — 226 народных депутатов, что позволило парламенту только с преимуществом в один голос от конституционного минимума одобрить инициативу в первом чтении.

Документ предусматривает создание специального фонда в составе государственного бюджета для целевого использования средств.

Согласно законопроекту, предлагается установить, что начиная с 1 января 2027 года по 31 декабря третьего календарного года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное положение на территории Украины, военный сбор зачисляется в полном объеме в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляется на выплату денежного обеспечения военнослужащих.

В Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета указывали, что это позволит зачислять в спецфонд 200 млрд гривен в год, которые будут направляться исключительно на выплату денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

В случае принятия законопроекта в целом, с 1 января 2027 года военный сбор в полном объеме будет зачисляться в этот фонд и направляться на выплаты ВСУ.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада рассматривает три модели взимания военного сбора, одна из них — увеличение выплат военным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект зарплата военные военнослужащие военный сбор выплаты военным военная служба

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ротации военнослужащих станут законом, а не привилегией

Реформа мобилизации предлагает изменение подхода к прохождению службы, где право на ротацию становится законодательной гарантией с четким математическим расчетом 1 к 3.

ВСП возвращается к рассмотрению дела в отношении судей Киевского апелляционного суда Тамилы Писаной и Константина Приходько

ВСП возобновил сроки на обжалование решения дисциплинарной палаты в отношении двух судей Киевского апелляционного суда.

Бизнес на мобилизации: обзор коррупционных схем ТЦК и ВВК в судебной практике

Способна ли цифровизация процессов мобилизации побороть коррупцию, если система оставляет лазейки для компромиссов.

ВСП принял решение об увольнении судьи Владимира Байталюка, несмотря на его больничный

ВСП принял решение об увольнении судьи Байталюка, несмотря на ходатайство об отложении рассмотрения.

Военных будут демобилизовывать после 24 месяцев и «базовых циклов»: законопроекты

Новыми законопроектами предлагается внедрить новые механизмы демобилизации военнослужащих во время военного положения и урегулировать сроки прохождения военной службы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]