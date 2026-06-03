Что скрывает ChatGPT: Флорида подала иск против OpenAI из-за рисков для безопасности детей

Штат стал первым в США, который инициировал судебный процесс против компании, занимающейся искусственным интеллектом, обвинив OpenAI в сокрытии опасностей, связанных с ее чат-ботом.

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Флорида подала иск против OpenAI, разработчика ChatGPT, и ее генерального директора Сэма Альтмана, утверждая, что компания скрывала серьезные риски безопасности, связанные с использованием чат-бота. Таким образом, штат стал первым в США, который обратился в суд с иском против компании в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишет The Guardian.

83-страничный иск подал генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер. В документе отмечается, что OpenAI «агрессивно продвигала» ChatGPT среди пользователей, игнорируя предупреждения о безопасности и возможных опасностях продукта.

В заявлении Утмайера говорится, что OpenAI и Сэм Альтман «проигнорировали внутренние и внешние предупреждения о безопасности, подвергли детей значительному риску и позволили опасному продукту попасть к миллионам жителей Флориды».

Представитель OpenAI в ответ подчеркнул меры компании по повышению безопасности своих продуктов и отметил: «Потеря ребенка — это самая разрушительная трагедия, которая может случиться с семьей, и никакие слова не могут передать боль такой потери».

Гражданский иск был подан после того, как в апреле в штате начали уголовное расследование деятельности OpenAI в связи с массовой стрельбой в Университете штата Флорида, где погибли два человека и шестеро получили ранения. По данным СМИ, стрелок длительное время общался с чат-ботом и задавал ему вопросы о количестве жертв, необходимом для привлечения внимания. В ответ ChatGPT якобы отметил, что три или более жертв являются «неофициальным пределом» для широкого медийного резонанса.

Генеральный прокурор заявил, что именно после ознакомления с этими разговорами было начато уголовное расследование. В гражданском иске он требует компенсации убытков от имени жителей штата и принятия судебного запрета, который обяжет OpenAI прекратить практики, изложенные в иске.

Иск Флориды стал частью серии судебных дел против OpenAI, в которых компанию обвиняют в усугублении кризиса психического здоровья, подстрекательстве к насилию и самоубийствам. В ряде жалоб ChatGPT называли «тренером по самоубийствам», а также фигурировали дела, связанные со стрельбой и другими инцидентами, в которых пользователи взаимодействовали с чат-ботами.

В документе также упоминается иск против Google в отношении чат-бота Gemini, который якобы повлиял на действия мужчины, впоследствии покончившего жизнь самоубийством.

Отдельно в жалобе отмечается, что ChatGPT позиционировался как безопасный продукт, однако, по мнению истца, компания не обеспечила надлежащих гарантий, в частности для несовершеннолетних, и не предоставила достаточного родительского контроля. Также речь идет о сборе данных пользователей без надлежащего контроля.

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