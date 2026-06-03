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Новый премьер-министр Латвии планирует прекратить торговлю с Россией

13:35, 3 июня 2026
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За первый квартал 2026 года Латвия импортировала из страны-агрессора товаров на 10,51 млн евро.
Новый премьер-министр Латвии планирует прекратить торговлю с Россией
Фото: lsm.lv
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Новоназначенный премьер-министр Латвии Андрис Кулберс заявил, что поручит главе МИД Байбе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией, пишет Delfi.

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По его словам, это ненужная зависимость, которая «только ухудшает ситуацию».

В связи с этим он анонсировал, что поручит главе МИД найти решение данного вопроса, однако такое решение необходимо будет согласовать и с ЕС, поскольку Латвия прежде всего находится в торговом сообществе Европейского союза.

При этом чиновник уточнил, что в фармацевтической отрасли ситуация не является столь однозначной. Он объяснил, что предприятия этой отрасли не смогут быстро переориентироваться. Проблема заключается в том, что процесс сертификации в других странах достаточно длительный.

«Я знаю, что у них есть план, они сокращают (объемы — ред.), но это нельзя сделать за один день», — сказал Кулберс.

Также он добавил, что предприятия этой отрасли обладают химическими и биологическими знаниями, а также производственными мощностями, которые могут быть важны для страны в сфере обороны в критической ситуации.

«Эти возможности необходимо сохранить», — резюмировал он, анонсировав, что планирует встретиться и обсудить эти вопросы с предприятиями фармацевтической отрасли.

В издании добавляют, что за первый квартал 2026 года Латвия экспортировала в РФ товары на общую сумму 244,15 млн евро, а импортировала из страны-агрессора — на 10,51 млн евро.

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