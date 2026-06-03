Женщина погибла во время ужина в ресторане: зонтик, который сорвал ветер, перерезал ей шею

В США женщина погибла после трагического инцидента с уличным зонтом, который сдуло ветром.

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В штате Южная Каролина произошла трагедия: женщина погибла после того, как ресторанный зонт, подхваченный сильным порывом ветра, попал ей в шею.

Как сообщает NBC News, инцидент произошел вечером на открытой террасе ресторана в городе Саммертон. Погибшая, которую позже идентифицировали как Дану Вайнгер, ужинала вместе с мужем на летней площадке заведения.

По предварительным данным, сильный порыв ветра сорвал уличный зонт с места и поднял его в воздух. В результате удара женщина получила тяжелые травмы шеи.

На место происшествия прибыли спасатели и медики, однако спасти пострадавшую не удалось — она скончалась на месте.

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