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Кто получает 100, 70, 50 и 30 тысяч гривен — в ТЦК разъяснили систему «боевых» выплат

14:11, 3 июня 2026
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Выплаты зависят от задач, района службы и количества дней участия в боевых действиях.
Кто получает 100, 70, 50 и 30 тысяч гривен — в ТЦК разъяснили систему «боевых» выплат
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Сумской областной ТЦК и СП разъяснил, при каких условиях военнослужащие получают дополнительные выплаты, так называемые «боевые». Размер денежного обеспечения зависит от характера задач, района их выполнения и количества дней непосредственного участия в боевых действиях.

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100 тысяч гривен получают военные, принимающие непосредственное участие в боевых действиях на передовых позициях, на временно оккупированных территориях или в районах столкновения между силами обороны и противником. Также эта выплата предусмотрена для военнослужащих, осуществляющих огневое поражение противника, в частности артиллеристов, ракетных подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

50 тысяч гривен начисляются военнослужащим органов военного управления, штабов и командований, обеспечивающих управление войсками и выполняющих боевые или специальные задачи.

30 тысяч гривен выплачивают за выполнение боевых и специальных задач в соответствии с боевыми приказами. К ним относятся подготовка к боевым действиям, управление подразделениями, логистическое обеспечение, разминирование, противовоздушная защита и охрана критической инфраструктуры.

Отдельно предусмотрена дополнительная выплата в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих, выполняющих задачи непосредственно на линии боевого столкновения, на временно оккупированных территориях или на территории противника. Она начисляется по накопительному принципу — за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Основанием для начисления «боевых» является приказ командира, составленный на основе боевых распоряжений, журналов боевых действий, рапортов и других служебных документов. Размер выплат определяется пропорционально фактическому времени выполнения задач.

В ТЦК отметили, что «боевые» не начисляются военнослужащим, которые самовольно покинули часть, находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отказались выполнять приказы, были отстранены от службы или отбывают дисциплинарное взыскание.

В случае отсутствия начислений военнослужащий может подать рапорт командиру, проверить оформление документов или обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512.

Напомним, что Большая Палата Верховного Суда рассмотрела показательное дело 280/8933/24 о взыскании компенсации за потерю части доходов в связи с нарушением сроков выплаты денежного обеспечения.

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