Печерский райсуд Киева обнародовал актуальные номера телефонов отделов суда и судей
Печерский районный суд города Киева обнародовал актуальный телефонный справочник отделов суда, аппарата суда и отдельных судей для удобства граждан и участников судебных процессов.
В частности, для обращений в отдел документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (общую канцелярию) можно звонить по номерам 044-299-75-60 и 044-299-75-69.
Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел (уголовная канцелярия) работает по номеру 044-299-75-63, гражданская канцелярия — 044-299-75-62, а отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях — 044-299-75-61.
Также обнародованы контакты руководства аппарата суда:
руководитель аппарата суда Наталья Линник и заместитель руководителя аппарата Александр Клименко — 044-299-75-74;
заместитель руководителя аппарата Алла Ковалевская — 044-299-75-67.
Для связи с пресс-службой суда можно обращаться к пресс-секретарю Алле Ткаченко по номеру 044-299-75-68.
Номера телефонов Печерского районного суда г. Киева
|
Назва відділу
|
Номер телефону
|
Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (загальна канцелярія)
|
044-299-75-60
044-299-75-69
|
Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ (кримінальна канцелярія)
|
044- 299-75-63
|
Керівник апарату суду- Ліннік Н.В.
Заступник керівника апарату суду –Клименко О.І.
|
044-299-75-74
|
Заступник керівника апарату суду Ковалевська А.П.
|
044-299-75-67
|
Прес-секретар Ткаченко А.М.
|
044-299-75-68
|
Апарат судді Білоцерківця О.А.
|
044-299-75-65
|
Відділ кадрової роботи та управління персоналом
|
093-415-08-59
|
Апарат судді Литвинової І.В.
|
044-299-75-66
|
Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ (цивільна канцелярія)
|
044-299-75-62
|
Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення(адмінка)
|
044-299-75-61
|
Архів
|
044-299-75-71
|
Суддя спікер Пилаєва М.М.-К
|
044-299-75-72
|
Апарат судді Ільєвої Т.Г.
|
044-299-75-73
|
Апарат судді Шапутько С.В.
|
044-427-57-53
|
Апарат судді Бусик О.Л.
|
044-427-57-54
|
Апарат судді Григоренко І.В.
|
044-427-57-55
|
Апарат судді Підпалого В.В.
|
044-427-57-56
|
Апарат судді Батрин О.В.
|
044-427-57-58
|
Апарат судді Остапчук Т.В.
|
044-427-57-59
|
Апарат судді Єрмічової В.В.
|
044-427-57-60
|
Апарат судді Юшкова М.М.
|
099-433-85-66
|
Апарат судді Хайнацького Є.С.
|
044-427-57-62
|
Апарат судді Вовка С.В.
|
044-427-57-63
|
Апарат судді Соколова О.М.
|
044-427-57-64
|
Апарат судді Гридасової А.М.
|
044-427-57-65
|
Апарат судді Козлова Р.Ю.
|
044-427-57-66
|
Апарат судді Гречаної С.І.
|
044-427-57-67
|
Апарат судді Новака Р.В.
|
044-427-57-68
|
Апарат судді Константінової К.Е.
|
044-427-57-69
|
Апарат судді Головко Ю.Г.
|
044-427-57-70
|
Апарат судді Соловйова О.А.
|
044-427-57-72
|
Апарат судді Гуртової Т.І.
|
044-427-57-71
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