Печерский райсуд Киева обнародовал актуальные номера телефонов отделов суда и судей

Обнародованы номера телефонов Печерского районного суда г. Киева.

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Печерский районный суд города Киева обнародовал актуальный телефонный справочник отделов суда, аппарата суда и отдельных судей для удобства граждан и участников судебных процессов.

В частности, для обращений в отдел документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (общую канцелярию) можно звонить по номерам 044-299-75-60 и 044-299-75-69.

Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел (уголовная канцелярия) работает по номеру 044-299-75-63, гражданская канцелярия — 044-299-75-62, а отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях — 044-299-75-61.

Также обнародованы контакты руководства аппарата суда:

руководитель аппарата суда Наталья Линник и заместитель руководителя аппарата Александр Клименко — 044-299-75-74;

заместитель руководителя аппарата Алла Ковалевская — 044-299-75-67.

Для связи с пресс-службой суда можно обращаться к пресс-секретарю Алле Ткаченко по номеру 044-299-75-68.

Номера телефонов Печерского районного суда г. Киева

Назва відділу Номер телефону Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (загальна канцелярія) 044-299-75-60 044-299-75-69 Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ (кримінальна канцелярія) 044- 299-75-63 Керівник апарату суду- Ліннік Н.В. Заступник керівника апарату суду –Клименко О.І. 044-299-75-74 Заступник керівника апарату суду Ковалевська А.П. 044-299-75-67 Прес-секретар Ткаченко А.М. 044-299-75-68 Апарат судді Білоцерківця О.А. 044-299-75-65 Відділ кадрової роботи та управління персоналом 093-415-08-59 Апарат судді Литвинової І.В. 044-299-75-66 Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ (цивільна канцелярія) 044-299-75-62 Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення(адмінка) 044-299-75-61 Архів 044-299-75-71 Суддя спікер Пилаєва М.М.-К 044-299-75-72 Апарат судді Ільєвої Т.Г. 044-299-75-73 Апарат судді Шапутько С.В. 044-427-57-53 Апарат судді Бусик О.Л. 044-427-57-54 Апарат судді Григоренко І.В. 044-427-57-55 Апарат судді Підпалого В.В. 044-427-57-56 Апарат судді Батрин О.В. 044-427-57-58 Апарат судді Остапчук Т.В. 044-427-57-59 Апарат судді Єрмічової В.В. 044-427-57-60 Апарат судді Юшкова М.М. 099-433-85-66 Апарат судді Хайнацького Є.С. 044-427-57-62 Апарат судді Вовка С.В. 044-427-57-63 Апарат судді Соколова О.М. 044-427-57-64 Апарат судді Гридасової А.М. 044-427-57-65 Апарат судді Козлова Р.Ю. 044-427-57-66 Апарат судді Гречаної С.І. 044-427-57-67 Апарат судді Новака Р.В. 044-427-57-68 Апарат судді Константінової К.Е. 044-427-57-69 Апарат судді Головко Ю.Г. 044-427-57-70 Апарат судді Соловйова О.А. 044-427-57-72 Апарат судді Гуртової Т.І. 044-427-57-71

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