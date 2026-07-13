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Печерский райсуд Киева обнародовал актуальные номера телефонов отделов суда и судей

16:30, 13 июля 2026
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Обнародованы номера телефонов Печерского районного суда г. Киева.
Печерский райсуд Киева обнародовал актуальные номера телефонов отделов суда и судей
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Печерский районный суд города Киева обнародовал актуальный телефонный справочник отделов суда, аппарата суда и отдельных судей для удобства граждан и участников судебных процессов.

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В частности, для обращений в отдел документального оборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан (общую канцелярию) можно звонить по номерам 044-299-75-60 и 044-299-75-69.

Отдел организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел (уголовная канцелярия) работает по номеру 044-299-75-63, гражданская канцелярия — 044-299-75-62, а отдел организационного обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях — 044-299-75-61.

Также обнародованы контакты руководства аппарата суда:

руководитель аппарата суда Наталья Линник и заместитель руководителя аппарата Александр Клименко — 044-299-75-74;

заместитель руководителя аппарата Алла Ковалевская — 044-299-75-67.

Для связи с пресс-службой суда можно обращаться к пресс-секретарю Алле Ткаченко по номеру 044-299-75-68.

Номера телефонов Печерского районного суда г. Киева

Назва відділу

Номер телефону

Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (загальна канцелярія)

044-299-75-60

044-299-75-69

Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ (кримінальна канцелярія)

044- 299-75-63

Керівник апарату суду- Ліннік Н.В.

Заступник керівника апарату суду –Клименко О.І.

044-299-75-74

Заступник керівника апарату суду Ковалевська А.П.

044-299-75-67

Прес-секретар Ткаченко А.М.

044-299-75-68

Апарат судді Білоцерківця О.А.

044-299-75-65

Відділ кадрової роботи та управління персоналом

093-415-08-59

Апарат судді Литвинової І.В.

044-299-75-66

Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ (цивільна канцелярія)

044-299-75-62

Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення(адмінка)

044-299-75-61

Архів

044-299-75-71

Суддя спікер Пилаєва М.М.-К

044-299-75-72

Апарат судді Ільєвої Т.Г.

044-299-75-73

Апарат судді Шапутько С.В.

044-427-57-53

Апарат судді Бусик О.Л.

044-427-57-54

Апарат судді Григоренко І.В.

044-427-57-55

Апарат судді Підпалого В.В.

044-427-57-56

Апарат судді Батрин О.В.

044-427-57-58

Апарат судді Остапчук Т.В.

044-427-57-59

Апарат судді Єрмічової В.В. 

044-427-57-60

Апарат судді Юшкова М.М.

099-433-85-66

Апарат судді Хайнацького Є.С.

044-427-57-62

Апарат судді Вовка С.В.

044-427-57-63

Апарат судді Соколова О.М.

044-427-57-64

Апарат судді Гридасової А.М. 

044-427-57-65

Апарат судді Козлова Р.Ю.

044-427-57-66

Апарат судді Гречаної С.І.

044-427-57-67

Апарат судді Новака Р.В.

044-427-57-68

Апарат судді Константінової К.Е.

044-427-57-69

Апарат судді Головко Ю.Г.

044-427-57-70

Апарат судді Соловйова О.А.

044-427-57-72

Апарат судді Гуртової Т.І.

044-427-57-71

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суд Киев Печерский райсуд Киева

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