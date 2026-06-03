ТЦК отказал в отсрочке студенту польского вуза из-за отсутствия одной справки — суд отменил решение

Винницкий окружной административный суд отменил отказ ТЦК в предоставлении отсрочки от мобилизации студенту польского университета, отметив, что заграничные учебные заведения не имеют доступа к ЕГЭБО.

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Винницкий окружной административный суд рассмотрел дело №120/13078/25 по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправным решения об отказе в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации и об обязании повторно рассмотреть соответствующее заявление.

Спор возник после того, как комиссия по вопросам предоставления отсрочки повторно отказала заявителю в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, сославшись на непредоставление справки о соискателе образования, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Обстоятельства дела

Суд установил, что истец является военнообязанным и состоит на воинском учёте. С августа 2024 года он был зачислен в Экономико-гуманитарную академию в Варшаве на дневную форму обучения по специальности «Логистика».

В сентябре 2024 года он обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» как соискатель высшего образования, обучающийся по дневной форме обучения.

Комиссия отказала в предоставлении отсрочки. Это решение было обжаловано в суде.

Решением Винницкого окружного административного суда по делу №120/16684/24 предыдущий отказ комиссии был признан противоправным и отменён. Суд обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки с учётом выводов суда.

Во исполнение этого решения заявление было рассмотрено повторно. По результатам рассмотрения комиссия вновь отказала в предоставлении отсрочки. Основанием для отказа указано отсутствие справки о соискателе образования, сформированной в ЕГЭБО установленного образца.

Не согласившись с повторным отказом, истец снова обратился в административный суд.

Истец указывал, что справка из ЕГЭБО формируется украинскими учебными заведениями, имеющими доступ к соответствующей государственной электронной базе. Поскольку он является студентом иностранного учебного заведения, получить такую справку объективно невозможно. Вместе с тем к заявлению были приложены документы, подтверждающие факт обучения за границей и право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Ответчик настаивал, что в соответствии с пунктом 62 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утверждённого постановлением Кабинета Министров Украины №560, обязательным документом для подтверждения статуса соискателя образования является справка из ЕГЭБО. По мнению ответчика, представленные документы не подтверждали надлежащим образом право на отсрочку, а потому решение об отказе было законным.

Выводы суда

Давая правовую оценку спорным правоотношениям, суд проанализировал положения Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Закона «О воинской обязанности и военной службе», а также Порядка №560.

Суд обратил внимание, что пунктом 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусмотрено право на отсрочку для соискателей профессионального, профессионально-предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования и отвечающих установленным законом условиям.

Также суд отметил, что пункт 62 Порядка №560 действительно предусматривает подачу справки о соискателе образования, сформированной в ЕГЭБО.

Вместе с тем суд установил, что Единая государственная электронная база по вопросам образования является государственной информационной системой Украины, собственником которой является государство Украина, распорядителем — Министерство образования и науки Украины, а техническим администратором — государственное предприятие «Инфоресурс».

По убеждению суда, иностранные учебные заведения не имеют доступа к ЕГЭБО и, соответственно, не могут формировать справки о соискателе образования по форме, предусмотренной приложением 9 к Порядку №560.

Суд установил, что истец предоставил документы, подтверждающие его зачисление в польское учебное заведение, обучение по дневной форме и продолжение обучения в течение соответствующего периода.

При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу, что отсутствие справки из ЕГЭБО, которую иностранное учебное заведение не имеет возможности сформировать, не может быть основанием для лишения лица права на отсрочку от призыва во время мобилизации, предусмотренного статьёй 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Кроме того, суд сослался на положения статей 23, 24 и 53 Конституции Украины, которые гарантируют право на свободное развитие личности, равенство граждан перед законом и право на образование.

Суд также отметил, что субъект властных полномочий не доказал правомерность принятого решения, тогда как истец предоставил надлежащие доказательства в подтверждение обстоятельств, на которых основывались исковые требования.

Решение суда

Винницкий окружной административный суд удовлетворил иск. Суд признал противоправным и отменил решение комиссии, оформленное протоколом №27, в части отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Также суд обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с учётом правовой позиции, изложенной в решении суда.

Кроме того, в пользу истца взыскан судебный сбор в размере 1211,20 грн за счёт бюджетных ассигнований ответчика.

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