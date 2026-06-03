ТЦК відмовив у відстрочці студенту польського вишу через відсутність однієї довідки — суд скасував рішення

Вінницький окружний адміністративний суд скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки від мобілізації студенту польського університету, зазначивши, що закордонні заклади освіти не мають доступу до ЄДЕБО.

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Вінницький окружний адміністративний суд розглянув справу № 120/13078/25 за позовом військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо визнання протиправним рішення про відмову у наданні відстрочки від призову під час мобілізації та зобов’язання повторно розглянути відповідну заяву.

Спір виник після того, як комісія з питань надання відстрочки повторно відмовила заявнику у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, посилаючись на ненадання довідки про здобувача освіти, сформованої в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Обставини справи

Суд встановив, що позивач є військовозобов’язаним та перебуває на військовому обліку. З серпня 2024 року він був зарахований до Економіко-гуманітарної академії у Варшаві на денну форму навчання за спеціальністю «Логістика».

У вересні 2024 року він звернувся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» як здобувач вищої освіти, який навчається за денною формою навчання.

Комісія відмовила у наданні відстрочки. Це рішення було оскаржене до суду.

Рішенням Вінницького окружного адміністративного суду від 3 квітня 2025 року у справі №120/16684/24 попередню відмову комісії було визнано протиправною та скасовано. Суд зобов’язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повторно розглянути заяву про надання відстрочки з урахуванням висновків суду.

На виконання цього рішення заяву було повторно розглянуто. За результатами розгляду комісія знову відмовила у наданні відстрочки. Підставою для відмови зазначено відсутність довідки про здобувача освіти, сформованої в ЄДЕБО встановленого зразка.

Не погодившись із повторною відмовою, позивач знову звернувся до адміністративного суду.

Позивач зазначав, що довідка з ЄДЕБО формується українськими закладами освіти, які мають доступ до відповідної державної електронної бази. Оскільки він є студентом іноземного закладу освіти, отримати таку довідку об’єктивно неможливо. Водночас до заяви були подані документи, які підтверджують факт навчання за кордоном та право на відстрочку від призову під час мобілізації.

Відповідач наполягав, що відповідно до пункту 62 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560, обов’язковим документом для підтвердження статусу здобувача освіти є довідка з ЄДЕБО. На думку відповідача, подані документи не підтверджували належним чином право на відстрочку, а тому рішення про відмову було законним.

Висновки суду

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд проаналізував положення Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», а також Порядку №560.

Суд звернув увагу, що пунктом 1 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачено право на відстрочку для здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та відповідають визначеним законом умовам.

Також суд зазначив, що пункт 62 Порядку №560 дійсно передбачає подання довідки про здобувача освіти, сформованої в ЄДЕБО.

Разом із тим суд встановив, що Єдина державна електронна база з питань освіти є державною інформаційною системою України, власником якої є держава Україна, розпорядником — Міністерство освіти і науки України, а технічним адміністратором — державне підприємство «Інфоресурс».

На переконання суду, іноземні заклади освіти не мають доступу до ЄДЕБО та, відповідно, не можуть формувати довідки про здобувача освіти за формою, передбаченою додатком 9 до Порядку №560.

Суд встановив, що позивач надав документи, які підтверджують його зарахування до польського закладу освіти, навчання за денною формою та продовження навчання протягом відповідного періоду.

За таких обставин суд дійшов висновку, що відсутність довідки з ЄДЕБО, яку іноземний заклад освіти не має можливості сформувати, не може бути підставою для позбавлення особи права на відстрочку від призову під час мобілізації, передбаченого статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Крім того, суд послався на положення статей 23, 24 та 53 Конституції України, які гарантують право на вільний розвиток особистості, рівність громадян перед законом та право на освіту.

Суд також зазначив, що суб’єкт владних повноважень не довів правомірності прийнятого рішення, тоді як позивач надав належні докази на підтвердження обставин, на яких ґрунтувалися позовні вимоги.

Рішення суду

Вінницький окружний адміністративний суд задовольнив позов. Суд визнав протиправним та скасував рішення комісії, оформлене протоколом від 3 липня 2025 року №27, в частині відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також суд зобов’язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повторно розглянути заяву про надання відстрочки на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» з урахуванням правової позиції, викладеної у рішенні суду.

Крім того, на користь позивача стягнуто судовий збір у розмірі 1211,20 грн за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

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