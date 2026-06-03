Конкурс до Харківського апеляційного суду: один кандидат підтвердив здатність здійснювати правосуддя

ВККС зазначила, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Харківському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 2 червня Комісією ухвалено такі рішення:

Юрлагіна Тамара Володимирівна - 702,8 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Пироженко Олександр Сергійович - 691,25 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Мальцев Сергій Олексійович - 683,7 - Отримано інформацію, яка має бути оцінена під час встановлення відповідності кандидата критеріям професійної етики та доброчесності у ході проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання. Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Логвінов Андрій Олександрович - 719,2 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 62 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 47 вакантних посад суддів у Харківському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 34 кандидатами: 23 кандидати підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 3 кандидати – не підтвердили, з 8 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Щодо 1 кандидата зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання.

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