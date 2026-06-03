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Платіжки за світло можуть зрости: українцям нагадали про важливе правило

18:22, 3 червня 2026
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Передача показань електролічильника залишається обов’язковою умовою для коректних нарахувань за електроенергію.
Платіжки за світло можуть зрости: українцям нагадали про важливе правило
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Українцям радять не відкладати передачу показань електролічильників, адже від цього залежить правильність нарахувань за спожиту електроенергію. Якщо дані не надійдуть у визначений період, розрахунок можуть провести не за фактичним споживанням, а за орієнтовними показниками.

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Коли приймають показання за попередній місяць

Система обліку електроенергії передбачає передачу даних наприкінці розрахункового місяця та в перші дні наступного. Саме в цей проміжок оператори отримують інформацію для формування коректних рахунків.

Для обліку електроенергії, використаної у травні 2026 року, споживачам необхідно було передати показники у період з 30 травня по 3 червня включно. Дані, надіслані пізніше, можуть не потрапити до поточного розрахунку.

У такому випадку обсяг споживання визначатиметься за середніми показниками попередніх періодів. Через це сума у платіжці може відрізнятися від фактичних витрат електроенергії.

Що потрібно знати власникам багатотарифних приладів обліку

Часто труднощі виникають у споживачів, які користуються двозонними лічильниками. Такі пристрої ведуть окремий облік електроенергії залежно від часу доби, тому під час передачі показань важливо не переплутати значення.

Лічильник автоматично фіксує використання електроенергії у денний та нічний періоди. Денний тариф застосовується від 7:00 до 23:00, тоді як нічний діє у години з 23:00 до 7:00.

На дисплеї приладу інформація відображається почергово. У більшості моделей значення нічного тарифу позначаються кодами T1, E1, T11 або 1.8.1. Для денного тарифу використовуються позначення T2, E2, T12 чи 1.8.2. Якщо маркування відрізняється, уточнити його можна в технічній документації виробника.

Під час подання даних необхідно вносити лише цілі значення без цифр після коми. Показники за різними тарифами подаються окремо.

Кому не потрібно надсилати дані вручну

Частина споживачів користується системами автоматичного збору показань. Якщо житло обладнане АСКОЕ, інформація про спожиту електроенергію передається постачальнику без участі власника, тому додаткових дій не потрібно.

Чому важливо передавати показання навіть за відсутності споживання

Енергетики рекомендують подавати показники навіть тоді, коли квартира або будинок тривалий час залишаються порожніми. Відсутність споживання не звільняє від необхідності інформувати оператора про поточний стан лічильника.

Якщо дані не надходять, система може автоматично розрахувати використання електроенергії за середнім показником попередніх місяців. Через це у платіжних документах можуть з'явитися суми, які не відповідають реальному споживанню.

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