Олега Мироненка призначили новим заступником командувача Нацгвардії, Олексія Осипенка – звільнили
13:53, 3 червня 2026
Володимир Зеленський змінив заступника командувача Національної гвардії України.
Президент України Володимир Зеленський 3 червня підписав укази про кадрові зміни у керівництві Національної гвардії України.
Відповідно до указу №469/2026, з посади заступника командувача Національної гвардії України звільнено Олексія Осипенка.
Іншим указом — №470/2026 — глава держави призначив Олега Мироненка новим заступником командувача НГУ.
Обидва укази набрали чинності з дня їх опублікування.
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