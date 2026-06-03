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Олега Мироненка призначили новим заступником командувача Нацгвардії, Олексія Осипенка – звільнили

13:53, 3 червня 2026
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Володимир Зеленський змінив заступника командувача Національної гвардії України.
Олега Мироненка призначили новим заступником командувача Нацгвардії, Олексія Осипенка – звільнили
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Президент України Володимир Зеленський 3 червня підписав укази про кадрові зміни у керівництві Національної гвардії України.

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Відповідно до указу №469/2026, з посади заступника командувача Національної гвардії України звільнено Олексія Осипенка.

Іншим указом — №470/2026 — глава держави призначив Олега Мироненка новим заступником командувача НГУ.

Обидва укази набрали чинності з дня їх опублікування.

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Нацгвардія Україна призначення Володимир Зеленський

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