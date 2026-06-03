Олега Мироненко назначили новым заместителем командующего Нацгвардией, Алексея Осипенко — уволили

Владимир Зеленский сменил заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня подписал указы о кадровых изменениях в руководстве Национальной гвардии Украины.

В соответствии с указом №469/2026, с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины уволен Алексей Осипенко.

Другим указом — №470/2026 — глава государства назначил Олега Мироненко новым заместителем командующего НГУ.

Оба указа вступили в силу со дня их опубликования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.