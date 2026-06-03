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Олега Мироненко назначили новым заместителем командующего Нацгвардией, Алексея Осипенко — уволили

13:53, 3 июня 2026
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Владимир Зеленский сменил заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
Олега Мироненко назначили новым заместителем командующего Нацгвардией, Алексея Осипенко — уволили
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Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня подписал указы о кадровых изменениях в руководстве Национальной гвардии Украины.

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В соответствии с указом №469/2026, с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины уволен Алексей Осипенко.

Другим указом — №470/2026 — глава государства назначил Олега Мироненко новым заместителем командующего НГУ.

Оба указа вступили в силу со дня их опубликования.

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Нацгвардия Украина назначение Владимир Зеленский

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