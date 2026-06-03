Олега Мироненко назначили новым заместителем командующего Нацгвардией, Алексея Осипенко — уволили
13:53, 3 июня 2026
Владимир Зеленский сменил заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня подписал указы о кадровых изменениях в руководстве Национальной гвардии Украины.
В соответствии с указом №469/2026, с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины уволен Алексей Осипенко.
Другим указом — №470/2026 — глава государства назначил Олега Мироненко новым заместителем командующего НГУ.
Оба указа вступили в силу со дня их опубликования.
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