Мужчину оштрафовали на более 6500 фунтов за отказ везти раненых собак к ветеринару

Мужчину осудили за жестокое обращение с собаками.

Фото: RSPCA

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В Великобритании суд назначил условный срок лишения свободы мужчине, который оставил трех собак без надлежащей ветеринарной помощи. По заключению ветеринаров, одно из животных как минимум две недели страдало от сильной боли из-за тяжелых травм, пишет WalesOnline.

27-летнего Риса Эбенезера из Ллангейто недалеко от Трегарона (графство Кередигион, Уэльс) приговорили к 18 неделям лишения свободы условно с испытательным сроком два года за жестокое обращение с собаками. Соответствующее решение 21 мая принял магистратский суд Лланелли.

Помимо условного срока, мужчине запретили содержать любых животных в течение десяти лет. Также суд обязал его оплатить судебные издержки в размере 6410,92 фунта стерлингов и дополнительный сбор для потерпевших в сумме 154 фунта.

Ранее Эбенезер признал себя виновным по четырем эпизодам нарушения Закона о благополучии животных, связанным с причинением ненужных страданий и ненадлежащим уходом за тремя собаками.

Суд также назначил ему шестимесячный домашний арест в определенные часы, обязал пройти 15 дней реабилитационных мероприятий и запретил выезд за границу в течение года.

Собаки были травмированы и истощены

Инспекторы Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) прибыли в дом в Ллангейто 29 сентября прошлого года после сообщений о раненых собаках, которых содержали в вольерах.

После прибытия инспекторы Холли Браун и Даррил Томас сразу обеспокоились состоянием двух собак — четырехлетнего Чарли и двухлетней Твиг, обе породы паттердейл-терьер.

В своих показаниях Холли Браун отметила, что Твиг лежала свернувшись в своей лежанке и выглядела очень вялой.

На ее передней правой лапе была большая синяя повязка.

Инспектору сообщили, что собака пострадала во время драки с другим псом по кличке Чемп. По словам владельца, животные покусали друг друга через решетки вольеров.

Что касается Чарли, инспектор сообщила, что он был слишком худым. Его ребра хорошо просматривались, а живот был сильно втянут.

Также тело собаки было покрыто многочисленными шрамами и ранами на разных стадиях заживления. Часть повреждений выглядела свежей, другие уже зажили.

Особое беспокойство вызвали раны на внутренней стороне передней и задней левых лап.

Ветеринар, осмотревший Чарли, пришел к выводу, что повреждения были разного возраста: некоторым было около двух недель, другим — примерно неделя. По его мнению, характер травм не соответствовал объяснению владельца о том, что они возникли во время охоты на крыс.

Одну из собак усыпили после тяжелых травм

Мужчина объяснил инспекторам, что шрамы на теле собак появились во время охоты на грызунов.

Также он сообщил, что собаку Чемпа, которого возил к ветеринару, усыпили, а затем похоронили на его земельном участке.

Инспектор Даррил Томас рассказал, что Эбенезер привел их на удаленное поле на вершине холма, где с помощью экскаватора были эксгумированы останки животного.

Во время осмотра тела собаки инспекторы обнаружили тяжелые повреждения нижней челюсти с обеих сторон, а также отсутствие части носа.

Ветеринарный врач, исследовавший тело Чемпа, зафиксировал серьезные травмы подбородка, ноздри и уха.

По его заключению, тяжелое повреждение подбородка возникло как минимум за две недели до эвтаназии собаки и на протяжении всего этого времени причиняло животному «хроническую боль и дискомфорт».

В своих выводах ветеринар отметил: «По моему профессиональному мнению, все три собаки — Твиг, Чарли и Чемп — испытывали страдания вследствие полученных травм».

Именно эти обстоятельства стали основанием для привлечения владельца животных к ответственности за жестокое обращение с ними.

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