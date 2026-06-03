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В Украине хотят разрешить выезд за границу ветеранам после ранений и травм

13:54, 3 июня 2026
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Инициатива касается защитников Украины, которые после 2022 получили ранения, травмы или заболевания во время службы.
В Украине хотят разрешить выезд за границу ветеранам после ранений и травм
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В Украине предлагают предоставить право на выезд за границу ветеранам, которые получили ранения, травмы или заболевания во время защиты государства после 2022 года и были уволены с военной службы по состоянию здоровья. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте правительства.

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В петиции предлагается внести изменения в законодательство о праве на выезд за границу ветеранов, которые после 2022 года получили ранения, травмы или заболевания во время службы и были уволены по состоянию здоровья.

В обращении отмечается, что речь идет о людях, которые не уклонялись от военной службы и не искали способов избежать исполнения своей обязанности. Вместо этого они встали на защиту Украины в самый сложный для государства период, а последствия полученных ранений, травм или заболеваний часто сопровождают их и после завершения службы.

Авторы петиции отмечают, что сегодня многие такие ветераны оказались в своеобразной правовой ловушке. Хотя они уже не проходят военную службу, из-за длительного оформления документов, сложных бюрократических процедур или отсутствия установленной группы инвалидности не могут в полной мере реализовать право на свободу передвижения.

Автор обращения обращает внимание на то, что отдельные ветераны после увольнения со службы по состоянию здоровья не могут воспользоваться правом на выезд за границу из-за длительного оформления документов или отсутствия установленной группы инвалидности.

В петиции отмечается, что Конституция Украины гарантирует гражданам право свободно покидать территорию государства. Автор обращения считает, что ветераны, уволенные со службы по состоянию здоровья, должны иметь возможность в полной мере реализовывать свои права и свободы.

Отмечается, что предоставление права на выезд за границу позволит ветеранам проходить лечение и реабилитацию, восстанавливать здоровье, посещать родных, работать, учиться и строить свое будущее после пережитого во время войны.

В петиции №41/010022-26эп призывают разрешить выезд за границу ветеранам, уволенным со службы по состоянию здоровья, независимо от наличия группы инвалидности.

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