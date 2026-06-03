Платежи за электроэнергию могут вырасти: украинцам напомнили о важном правиле

Передача показаний электросчетчика остается обязательным условием корректных начислений за электроэнергию.

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Украинцам советуют не откладывать передачу показаний электросчётчиков, поскольку от этого зависит корректность начислений за потреблённую электроэнергию. Если данные не будут переданы в установленный срок, расчёт могут произвести не по фактическому потреблению, а по ориентировочным показателям.

Когда принимают показания за предыдущий месяц

Система учёта электроэнергии предусматривает передачу данных в последние дни расчётного месяца и в первые дни следующего. Именно в этот период операторы получают информацию для формирования корректных счетов.

Для учёта электроэнергии, потреблённой в мае 2026 года, потребителям необходимо было передать показания в период с 30 мая по 3 июня включительно. Данные, отправленные позже, могут не попасть в текущий расчётный период.

В таком случае объём потребления будет определяться на основании средних показателей предыдущих периодов. Из-за этого сумма в платёжке может отличаться от фактических расходов на электроэнергию.

Что нужно знать владельцам многотарифных счётчиков

Часто сложности возникают у потребителей, которые пользуются двухзонными счётчиками. Такие устройства ведут отдельный учёт электроэнергии в зависимости от времени суток, поэтому при передаче показаний важно не перепутать значения.

Счётчик автоматически фиксирует потребление электроэнергии в дневной и ночной периоды. Дневной тариф действует с 7:00 до 23:00, а ночной — с 23:00 до 7:00.

На дисплее прибора информация отображается поочерёдно. В большинстве моделей значения ночного тарифа обозначаются кодами T1, E1, T11 или 1.8.1. Для дневного тарифа используются обозначения T2, E2, T12 или 1.8.2. Если маркировка отличается, её можно уточнить в технической документации производителя.

При передаче данных необходимо указывать только целые значения без цифр после запятой. Показания по разным тарифам передаются отдельно.

Кому не нужно отправлять данные вручную

Часть потребителей пользуется системами автоматического сбора показаний. Если жильё оборудовано АСКУЭ, информация о потреблённой электроэнергии передаётся поставщику автоматически, поэтому дополнительных действий не требуется.

Почему важно передавать показания даже при отсутствии потребления

Энергетики рекомендуют передавать показания даже в том случае, если квартира или дом длительное время остаются пустыми. Отсутствие потребления не освобождает от необходимости информировать оператора о текущих показаниях счётчика.

Если данные не поступают, система может автоматически рассчитать объём потреблённой электроэнергии по среднему показателю предыдущих месяцев. В результате в платёжных документах могут появиться суммы, не соответствующие реальному потреблению.

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