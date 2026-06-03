Конкурс в Харьковский апелляционный суд: один кандидат подтвердил способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Харьковском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 2 июня Комиссией были приняты следующие решения:

Юрлагина Тамара Владимировна — 702,8 балла — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Пироженко Александр Сергеевич — 691,25 балла — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Мальцев Сергей Алексеевич — 683,7 балла — получена информация, которая должна быть оценена при установлении соответствия кандидата критериям профессиональной этики и добропорядочности в ходе проведения собеседования и определения результатов квалификационного оценивания. Подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Логвинов Андрей Александрович — 719,2 балла — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

ВККС напомнила, что 62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 34 кандидатами: 23 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 3 кандидата — не подтвердили, с 8 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. В отношении 1 кандидата проведение квалификационного оценивания приостановлено.

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