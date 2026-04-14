Верховная Рада рассматривает три модели взимания военного сбора, одна из них — увеличение выплат военнослужащим

14:00, 14 апреля 2026
В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта о распределении военного сбора с разными моделями его использования.
Военный сбор является одним из источников наполнения государственного бюджета Украины, который уплачивают граждане из заработной платы и самозанятые лица со своих доходов. В условиях полномасштабного вторжения и действия военного положения этот ресурс приобретает особое значение, поскольку его объемы напрямую влияют на способность государства финансировать сектор безопасности и обороны. Однако поступления от военного сбора зачисляются в общий фонд государственного бюджета и не предусматривают их прямого целевого закрепления за расходами на нужды Вооруженных сил Украины.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла Закон Украины №4835-ІХ «О внесении изменений в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX “Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно взимания военного сбора». Данный закон подписал президент України Владимир Зеленский.

Согласно принятым изменениям, военный сбор будет уплачиваться еще в течение трех лет после завершения военного положения, а его ставка составит 5%. Также предусмотрено взимание военного сбора по повышенным ставкам и установлено требование о его зачислении в специальный фонд Государственного бюджета Украины с последующим направлением на обеспечение потребностей Вооруженных сил Украины.

Принятые изменения стали основанием для регистрации новых законопроектов, которые предусматривают внесение изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины» относительно распределения военного сбора.

По состоянию на 14 апреля в парламенте зарегистрировано уже три соответствующие инициативы. Один из законопроектов под номером 15177 был внесён в Верховную Раду 13 апреля, он предусматривает изменение подхода к использованию военного сбора.

Напомним, ранее в парламент внесли два законопроекта №15138 и №15167.

Согласно одному из законопроектов, военный сбор предлагается направлять на более широкое финансирование оборонных потребностей, в частности на модернизацию военной техники, через специальный фонд (№15138), тогда как альтернативная инициатива предусматривает его целевое использование исключительно на выплату денежного обеспечения военнослужащих (№15167). Законопроекты №15138 и №15167 объединяет то, что военный сбор должен зачисляться в специальный фонд государственного бюджета, а соответствующие изменения предлагается ввести в действие с 1 января 2027 года.

В то же время законопроектом №15177 предлагается дополнить Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» статьей 56, которая предусматривает изменение механизма распределения военного сбора:

  • с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года, как исключение из положений пункта 1-2 части второй статьи 29 Бюджетного кодекса Украины, военный сбор, который уплачивается (перечисляется) согласно пункту 16-1 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса Украины, зачисляется в полном объеме в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляется Министерству обороны Украины на увеличение выплат денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Таким образом, в Верховной Раде фактически сформировалось три параллельных подхода к распределению военного сбора, которые отличаются не только  целевым использованием средств, но и временными рамками их внедрения.

Первые два законопроекта — №15138 и №15167 — предлагают системное решение, которое должно заработать с 1 января 2027 года и предусматривает зачисление военного сбора в специальный фонд государственного бюджета. При этом они расходятся в подходах: один предусматривает более широкое направление средств на оборонные потребности, включая модернизацию военной техники, а другой — исключительно целевое использование на выплату денежного обеспечения военнослужащих.

В то же время законопроект №15177 предлагает более оперативную модель, которая должна вступить в силу уже в 2026 году. При этом данная инициатива будет носить временный характер и действовать лишь до конца 2026 года, как указано в пояснительной записке.

Речь идет о том, что в течение полугода военный сбор будет зачисляться в специальный фонд с последующим направлением этих средств Министерству обороны Украины на увеличение выплат денежного обеспечения военнослужащих.

Лента новостей

