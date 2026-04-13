Уплаченные украинцами средства военного сбора будут зачислять в спецфонд — что изменится

Военный сбор с доходов украинцев направят в специальный фонд.

Фото: nikpravda.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15138 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно распределения поступлений военного сбора. Документ предлагает изменить механизм зачисления этих средств.

Отмечается, что военный сбор в Украине был введён в 2014 году как временный финансовый инструмент в ответ на резкое обострение ситуации в сфере безопасности.

Его ключевая причина заключалась в необходимости найти дополнительные средства для финансирования оборонного сектора после начала вооружённой агрессии РФ против Украины и боевых действий на востоке страны. Изначально военный сбор устанавливался как временный и «кризисный» — со ставкой 1,5% от доходов физических лиц. Со временем этот сбор стал постоянным элементом налоговой системы и одним из источников наполнения государственного бюджета, хотя формально сохранил своё название как «военный».

Военный сбор — в спецфонд

Основанием для регистрации законопроекта №15138 стали принятые Верховной Радой изменения к пункту 16-1 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса Украины относительно взимания судебного сбора.

Речь идёт о том, что военный сбор будет уплачиваться в течение трёх лет после завершения военного положения.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ставка военного сбора для физических лиц составит 5%, для физических лиц-предпринимателей — плательщиков единого налога первой, второй и четвёртой групп — 10% от размера минимальной заработной платы на первое число месяца (в 2026 году это 850 грн), а для плательщиков единого налога третьей группы — 1% от дохода.

В настоящее время военный сбор зачисляется в государственный бюджет. Вместо этого предлагается направлять его в специальный фонд. Такие изменения предусмотрены законопроектом №15138.

Также законопроектом предлагается дополнить часть четвертую статьи 30 Бюджетного кодекса Украины пунктом, который предусматривает использование этих средств для обеспечения деятельности Вооружённых сил Украины, закупки и модернизации военной техники за счёт определённых источников.

Авторы законопроекта отмечают, что в условиях продолжающейся вооружённой агрессии против Украины критическое значение приобретает стабильное и прогнозируемое финансирование сектора безопасности и обороны. В то же время действующая модель военного сбора, по их мнению, не полностью соответствует ожиданиям налогоплательщиков относительно его целевого назначения.

Обязательства перед МВФ

Отмечается, что соответствующие изменения предусмотрены обязательствами Украины перед Международным валютным фондом. Они, помимо повышения ставки судебного сбора, предусматривают ряд налоговых изменений. Речь идёт о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, который предлагается дополнить новой статьёй 347 «Международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы», устанавливающей базовые требования к определению подотчётных операторов платформ и подотчётных продавцов, а также порядок представления отчётности о доходах, полученных такими продавцами через цифровые сервисы.

В частности, предусмотрено введение специального режима налогообложения для дистанционной продажи товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины через электронные платформы и имеющих суммарную фактурную стоимость до 150 евро. В этом случае ответственность за начисление и уплату НДС предлагается возложить на операторов электронных площадок (маркетплейсы), а также установить требования к учёту таких операций.

Также урегулируются вопросы налогообложения товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, в частности определяются условия освобождения от НДС для небольших партий некоммерческого характера стоимостью до 45 евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.