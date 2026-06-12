Миллионные пенсии для прокуроров, но очереди для ветеранов на установление инвалидности: что не так с реформой МСЭК

Как оформить инвалидность по новой системе ОПФ в 2026 году.

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Пока страна обсуждает резонансные дела прокуроров-миллионеров, которые годами получали выплаты по инвалидности, не выходя из рабочих кабинетов, рядовые украинцы сталкиваются с жесткой реальностью бумажной бюрократии. Реформа, призванная сделать систему более справедливой, пока что лишь обострила дискуссии о привилегиях и неравенстве. И пока ветераны и гражданские граждане месяцами ждут дообследования, чиновники с инвалидностью беспрепятственно путешествуют по миру. Почему же система, созданная для поддержки самых уязвимых, стала отражением социальной несправедливости, и сможет ли новая реформа ОПФ поставить всех в равные условия?

Украинская система социальной защиты сегодня находится в состоянии парадокса. С 1 января 2025 года страна официально отказалась от советского наследия МСЭК, перейдя к оцениванию повседневного функционирования (ОПФ). Однако смена названия не изменила главных проблем.

Дело прокуроров-миллионеров

Две параллельные реальности системы инвалидности — это «элитная инвалидность» и системные барьеры для обычных граждан. Случаи, когда чиновники получают более 1 миллиона гривен пенсионных выплат, игнорируя вызовы на повторные обследования, мягко говоря, возмущают. С другой стороны — граждане, которые сталкиваются с затягиванием сроков, неполной цифровизацией и субъективностью экспертных команд.

Анализ дисциплинарных производств в отношении прокуроров демонстрирует разрыв между статусом и реальным состоянием здоровья. Некоторым должностным лицам за несколько лет было выплачено более миллиона гривен пенсии по инвалидности. И интересным является факт физической способности, который противоречит диагнозу. Человек со II группой инвалидности, которая предполагает значительное ограничение жизнедеятельности, способен 73 раза пересечь границу в течение двух лет. А в случаях, когда государство инициировало проверку обоснованности решений МСЭК, чиновники начали избегать получения писем-вызовов через мессенджеры и почту, а также отказываться от подписи об ознакомлении с документами. Вместо увольнения КДКП часто ограничивается запретом на повышение в течение года. Это создает ощущение безнаказанности и толерантности к коррупционным рискам.

Реальные барьеры для граждан: почему закон не работает для всех

В то же время украинцы нередко вынуждены проходить настоящую полосу препятствий. Путь к установлению инвалидности начинается в кабинете семейного врача и часто затягивается из-за нежелания врачебно-консультативных комиссий выдавать направления на оценивание. Даже после подачи документов люди могут месяцами ждать решения из-за дополнительных обследований, сроки проведения которых фактически не ограничены.

Вопреки заявленной цифровизации, система до сих пор работает со значительным количеством бумажных документов. Обмен информацией между Минздравом, Пенсионным фондом и органами социальной защиты остается неполным, а заявители вынуждены самостоятельно собирать справки и подтверждения. В результате документы теряются, а сроки рассмотрения затягиваются. Электронные направления не доходят до экспертных команд, система «подвисает», врачи продолжают работать с бумажными документами. Из-за неполной интеграции реестров люди вынуждены носить папки справок, дублировать запросы, особенно при переезде или смене врача.

Особенно остро эти проблемы ощущают военнослужащие и ветераны. Для них дополнительным барьером становится необходимость доказать причинно-следственную связь между ранением, заболеванием и инвалидностью. Нехватка профильных специалистов, очереди на обследования и сложные бюрократические процедуры нередко превращают получение надлежащего статуса в многомесячный процесс. Трудности с документированием причинно-следственной связи, особенно при ПТСР, комбинированных травмах, вызваны ненадлежащим оформлением рапортов.

Сложность обжалования решений также играет большую роль. Обжалование в вышестоящую комиссию и в суд требует медико-правовой аргументации (альтернативные заключения, экспертизы), что трудно сделать без адвоката. Суды по умолчанию склонны доверять выводам экспертов, поэтому изменить первичное решение фактически возможно только в грубо ошибочных случаях.

Новая система ОПФ: что изменилось на самом деле?

После ликвидации МСЭК власти представили реформу оценивания повседневного функционирования лица (ОПФ) как шаг к более прозрачной и удобной системе установления инвалидности. Формально процедура действительно стала проще, однако на практике часть старых проблем сохранилась, а некоторые риски получили новые формы.

Главным изменением стал отказ от МСЭК. Теперь решения по установлению инвалидности и оцениванию потери функциональности принимают мультидисциплинарные экспертные команды, которые работают на базе определенных медицинских учреждений.

Также был упрощен механизм направления на оценивание. Для гражданских лиц лечащий врач получил право самостоятельно формировать электронное направление в систему без предварительного согласования врачебно-консультативной комиссией. Это должно было устранить одну из самых распространенных жалоб пациентов — затягивание процесса на этапе получения направления.

Еще одним нововведением стала возможность прохождения оценивания в различных форматах. В зависимости от состояния здоровья и обстоятельств дела предусмотрено очное, заочное или дистанционное оценивание, что особенно актуально для людей с тяжелыми заболеваниями, лиц с инвалидностью и жителей регионов, где доступ к медицинским учреждениям затруднен.

Впрочем, несмотря на задекларированную цифровизацию и упрощение процедур, проблемы остались. В частности, представители общественного сектора и антикоррупционные организации подчеркивают, что риски субъективного принятия решений полностью не исчезли. Если раньше главные претензии касались деятельности МСЭК, то теперь дискуссия переместилась к механизмам формирования экспертных команд и критериям оценивания.

Процедура получения инвалидности (ОПФ)

Новая система имеет целью упростить путь пациента и сделать его максимально цифровым.

Обращение к врачу

Необходимо обратиться к своему лечащему врачу (узкому специалисту по профилю заболевания) или к семейному врачу. Врач оценивает состояние здоровья, проводит необходимые обследования и, при наличии оснований, формирует электронное направление на оценивание. Для военнослужащих: Направление может сформировать как лечащий врач, так и председатель ВЛК.

Подготовка пакета документов

Вам понадобятся следующие документы:

Паспорт и РНОКПП (ИНН).

Военно-учетный документ (при наличии).

Медицинские документы, подтверждающие диагноз и актуальное состояние здоровья.

Документы, удостоверяющие причины инвалидности.

Выбор формы оценивания

Вместе с врачом можно выбрать удобный формат прохождения комиссии:

Очно или заочно.

Дистанционно (через телемедицину).

Выездной командой (если состояние здоровья не позволяет передвигаться).

Автоматическое назначение даты

Администратор учреждения проверяет документы, после чего система автоматически определяет дату и время оценивания. Экспертная команда получает доступ к делу только в день оценивания, что должно уменьшить корупционные риски.

Принятие решения

Экспертная команда должна рассмотреть дело в течение не более 30 дней. Если требуются дополнительные обследования, команда может назначить их только один раз, чтобы не затягивать процесс. В случае положительного решения вы получаете заключение и индивидуальную программу реабилитации (ИПР).

Советы по преодолению барьеров

Несмотря на реформу, на практике сохраняется ряд трудностей, к которым надо быть готовым.

Хотя закон отводит 30 дней на рассмотрение, НАПК фиксирует риски «зависания» дел из-за отсутствия жестких граничных сроков для дополнительных обследований. Совет: Требуйте от врача номер электронного направления и фиксируйте дату его создания. Если решение не принимается более месяца, обращайтесь с письменным запросом к администрации учреждения.

Межведомственное взаимодействие между Минздравом, ПФУ и Минсоцполитики до сих пор работает лишь частично. Совет: Даже если врач говорит, что все в системе, необходимо иметь при себе бумажные копии всех ключевых выписок, результатов МРТ/КТ и предыдущих решений. Это поможет избежать задержек из-за «потерянных файлов».

Внедрение Международной классификации функционирования (МКФ) находится на начальной стадии, поэтому эксперты часто продолжают использовать старые подходы МСЭК. Совет: Во время оценивания стоит акцентировать внимание не только на диагнозе, а на том, как он ограничивает повседневную жизнь (способность к самообслуживанию, передвижению, труду).

Если вы не согласны с заключением, у вас есть право на обжалование. Куда обращаться: Жалобу нужно подавать непосредственно в Центр оценивания функционального состояния лица.

Статус инвалидности открывает доступ к:

Пенсиям (от 50% до 100% пенсии по возрасту в зависимости от группы).

Бесплатным лекарствам (или 50% скидке) по рецепту.

Льготному проезду и внеочередному обслуживанию в кассах.

Бесплатным средствам реабилитации (протезы, кресла колесные и т.д.).

Важно: Все документы (справки, ИПР), выданные МСЭК до конца 2024 года, остаются в силе и не требуют немедленной замены, если не истек срок их действия.

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