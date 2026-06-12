Десять судимостей и новая кража через 8 дней после освобождения: что решил Верховный Суд

Смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба не всегда являются достаточными основаниями для освобождения от отбывания наказания с испытанием.

Фото: ctdl.com.ua

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Вопрос применения статьи 75 Уголовного кодекса Украины остаётся одним из наиболее дискуссионных в уголовном судопроизводстве, поскольку требует индивидуальной оценки не только обстоятельств преступления, но и личности виновного.

В постановлении по делу № 466/4996/25 от 2 июня 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел вопрос об обоснованности освобождения осуждённого от отбывания наказания с испытанием.

Обстоятельства дела

Шевченковский районный суд г. Львова признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 185 УК Украины.

Судами установлено, что 11 марта 2025 года осуждённый, находясь в палате нейрохирургического отделения больницы во Львове, в условиях военного положения путём свободного доступа похитил мобильный телефон потерпевшей стоимостью 8005 грн.

По результатам рассмотрения дела суд первой инстанции назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако на основании статьи 75 УК Украины освободил от отбывания наказания с испытательным сроком один год шесть месяцев.

Львовский апелляционный суд изменил приговор лишь в части исключения обстоятельства, отягчающего наказание, а именно рецидива преступлений, а в остальной части оставил приговор без изменений.

Прокурор обжаловал это решение в кассационном порядке, указывая, что осуждённый ранее десять раз привлекался к уголовной ответственности, трижды освобождался от отбывания наказания с испытанием, а новое преступление совершил через восемь дней после освобождения из мест лишения свободы, что свидетельствует об отсутствии оснований для повторного применения к нему института испытания.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с подходом апелляционного суда и обратил внимание на требования относительно надлежащего обоснования применения статьи 75 УК Украины.

ВС указал, что помимо решения вопроса о назначении определённого вида и размера наказания суду необходимо установить достаточные основания для освобождения осуждённого от его отбывания с испытанием.

Суд обязан надлежащим образом мотивировать такое решение, исследовать и оценить все обстоятельства, имеющие значение для дела, а также учитывать, что положения статьи 75 УК применяются только тогда, когда для этого имеются соответствующие условия и основания.

Верховный Суд обратил внимание на значительное количество предыдущих судимостей осуждённого и безрезультатность предыдущего применения к нему института испытания.

Суд указал, что мужчина ранее 10 раз был осуждён за совершение умышленных преступлений против собственности. Кроме того, осуждённый трижды освобождался от отбывания назначенного ему наказания с испытанием на основании статьи 75 УК.

ВС также указал, что из материалов данного уголовного производства следует, что осуждённый через 8 дней после освобождения из мест лишения свободы (3 марта 2025 года), где он отбывал наказание по ч. 3 ст. 185 УК, 11 марта 2025 года в условиях военного положения совершил кражу телефона.

Суд подчеркнул, что изложенное, по убеждению коллегии судей, свидетельствует об устойчивом антисоциальном поведении осуждённого, склонности к совершению уголовно наказуемых посягательств на собственность и нежелании становиться на путь исправления.

ВС отметил, что, оставляя приговор местного суда без изменений в части применения к осуждённому института освобождения от отбывания наказания с испытанием, апелляционный суд допустил формальный подход к разрешению вопросов, поставленных прокурором в апелляционной жалобе.

Суд дополнительно подчеркнул, что учтённые апелляционным судом смягчающие обстоятельства могли быть основанием для назначения минимального наказания, но не были достаточными для освобождения от его отбывания.

ВС указал, что учтённые судами смягчающие обстоятельства, возмещение ущерба потерпевшей и данные о личности осуждённого стали основанием для назначения минимального наказания, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК, однако являются недостаточными для применения института освобождения от отбывания наказания с испытанием.

Кроме того, Суд указал, что сам по себе факт наличия у осуждённого двух несовершеннолетних детей, учитывая, что последний не работает и не имеет постоянного законного источника доходов, по убеждению коллегии судей, не свидетельствует о том, что эти дети находятся на его иждивении.

Таким образом, Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу прокурора, отменил постановление Львовского апелляционного суда и назначил новое апелляционное рассмотрение.

Данное постановление подтверждает, что искреннее раскаяние, возмещение ущерба и другие смягчающие обстоятельства сами по себе не являются достаточными для применения статьи 75 УК Украины. Суд должен оценить, может ли лицо исправиться без отбывания наказания, учитывая его предыдущую криминальную историю и результаты ранее предоставленных шансов на исправление.

Дополнительно читайте в материале «Судебно-юридической газеты» о том, как дело о краже было возвращено на новое рассмотрение из-за процессуальной ошибки суда.

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