Верховный Суд отказал в возврате земельного участка собственнице, пропустившей срок обращения в Госреестр

Верховный Суд оценил соблюдение процедуры отказа от продления аренды и подтвердил автоматическое продление договора.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 378/283/25 по поводу пользования земельным участком.

По материалам дела спор возник между собственницей земельного участка и обществом с ограниченной ответственностью, которое арендовало эту землю по договору от 18 октября 2016 года. По условиям договора земельный участок площадью 3,1003 га был передан в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства до 30 декабря 2024 года.

В 2023 году стороны подписали дополнительное соглашение, которым, помимо изменения условий арендной платы, закрепили положение о продлении договора. В частности, было предусмотрено, что при отсутствии возражений одной из сторон аренда продлевается в соответствии со статьёй 126-1 Земельного кодекса Украины.

Накануне окончания срока аренды — в августе и ноябре 2024 года — истец обращалась к ООО с заявлениями, в которых сообщала об отсутствии намерения продлевать договор и просила после сбора урожая вернуть земельный участок для самостоятельной обработки. Однако после окончания срока договора истец узнала, что право аренды было автоматически продлено до 14 марта 2033 года путём государственной регистрации продления договора. Арендатор сослался на условия договора и положения статьи 126-1 Земельного кодекса Украины.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что истец не подала в установленный срок заявление в Государственный реестр вещных прав об исключении сведений о продлении договора аренды. Апелляционный суд оставил это решение без изменений, согласившись с доводами ответчика о правомерном автоматическом продлении договора в соответствии с условиями договора и статьёй 126-1 ЗК Украины.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций.

Верховный Суд, отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, отметил, что истец не доказала подачу в установленный срок заявления в Государственный реестр вещных прав об исключении сведений о продлении договора аренды. Поэтому оснований считать, что право аренды прекратилось или что ответчик нарушил её права на земельный участок, нет. Доводы кассационной жалобы о том, что истец дважды обращалась к арендатору с заявлениями о нежелании продлевать договор и просила вернуть землю после сбора урожая, Верховный Суд отклонил.

Суд указал, что согласно условиям дополнительного соглашения и статье 126-1 ЗК Украины отказ от продления договора должен быть оформлен путём подачи заявления государственному регистратору не позднее чем за месяц до окончания срока договора. При отсутствии такого заявления аренда продлевается автоматически, а письма арендодателя арендатору не заменяют установленную процедуру.

Поскольку истец не реализовала в установленный законом срок своё право на подачу заявления в Государственный реестр вещных прав об исключении сведений о пролонгации, государственная регистрация права аренды ООО была продлена автоматически в силу закона и не требовала подписания дополнительных соглашений.

Доводы кассационной жалобы о том, что суды не учли якобы использование ответчиком преклонного возраста и болезненного состояния истца при заключении дополнительного соглашения, а также о недобросовестном поведении арендатора, Верховный Суд отклонил.

Суд отметил, что добросовестность является стандартом поведения, который предполагает честность, открытость и уважение интересов другой стороны договора. При этом доктрина venire contra factum proprium, основанная на римской максиме «non concedit venire contra factum proprium» (никто не может действовать вопреки своему прежнему поведению), запрещает противоречивое поведение стороны, которая изменяет свою позицию вопреки ранее совершённым действиям или договорённостям, на которые другая сторона разумно полагалась.

В основе доктрины venire contra factum proprium лежит принцип добросовестности. Поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предыдущим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действуя себе во вред, разумно на них полагается.

С учётом установленных обстоятельств именно поведение истца подпадает под действие доктрины venire contra factum proprium.

Подписав дополнительное соглашение, истец согласилась на автоматическое продление договора аренды земли по статье 126-1 ЗК Украины. Ответчик как добросовестный землепользователь обоснованно рассчитывал на эти условия. Последующие действия истца, направленные на игнорирование подписанного ею пункта путём направления обычных писем вместо подачи заявления в Государственный реестр, являются противоречивыми, не соответствуют принципу правовой определённости.

Кроме того, Верховный Суд отметил, что доводы о преклонном возрасте и состоянии здоровья опровергаются презумпцией правомерности сделки (статья 204 ГК Украины), поскольку дополнительное соглашение является действительным и не признавалось судом недействительным.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций дали полную и надлежащую оценку действиям сторон и правильно разрешили спор.

Также Верховный Суд отклонил доводы заявительницы о том, что её ограничили в праве самостоятельно хозяйствовать на земле. Суд указал, что содержание статьи 319 ГК Украины предусматривает право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению, если это не противоречит закону. Заключив договор аренды и дополнительное соглашение, истец реализовала своё право распоряжения земельным участком, добровольно передав право пользования и ведения хозяйства ответчику за плату.

В связи с этим кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

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