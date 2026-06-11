Чемпионат мира продлится до 19 июля.

Фото: blik.ua

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В четверг, 11 июня, стартует чемпионат мира 2026 года по футболу. Турнир продлится до 19 июля. В нем примут участие 48 команд со всех континентов.

Впервые в истории Мундиаль примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

Где смотреть матчи ЧМ-2026

Официальные права на трансляцию всех 104 матчей ЧМ-2026 в Украине принадлежат медиасервису MEGOGO. Матчи турнира будут доступны пользователям пакета «Спорт» или любой подписки из линейки «Megopack».

Матчи будут транслироваться как минимум на трех каналах: «MEGOGO Футбол Первый», «MEGOGO Футбол Второй», «MEGOGO Футбол Третий».

Где бесплатно смотреть матчи ЧМ-2026

Кроме того, часть поединков будет транслироваться бесплатно на телеканале «MEGOGO Спорт», который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Канал будет показывать один выбранный матч каждого игрового дня на протяжении всего Мундиаля, включая матч открытия, два четвертьфинала, оба полуфинала, матч за третье место и финал.

Календарь матчей ЧМ-2026 Группа A 11 июня, 22:00 — Мексика — ЮАР 12 июня, 05:00 — Республика Корея — Чехия 18 июня, 19:00 — Чехия — ЮАР 19 июня, 04:00 — Мексика — Республика Корея 25 июня, 04:00 — Чехия — Мексика 25 июня, 04:00 — ЮАР — Республика Корея Группа B 12 июня, 22:00 — Канада — Босния и Герцеговина 13 июня, 22:00 — Катар — Швейцария 18 июня, 22:00 — Швейцария — Босния и Герцеговина 19 июня, 01:00 — Канада — Катар 24 июня, 22:00 — Швейцария — Канада 24 июня, 22:00 — Босния и Герцеговина — Катар Группа C 14 июня, 01:00 — Бразилия — Марокко 14 июня, 04:00 — Гаити — Шотландия 20 июня, 01:00 — Шотландия — Марокко 20 июня, 03:30 — Бразилия — Гаити 25 июня, 01:00 — Марокко — Гаити 25 июня, 01:00 — Шотландия — Бразилия Группа D 13 июня, 04:00 — США — Парагвай 14 июня, 07:00 — Австралия — Турция 19 июня, 22:00 — США — Австралия 20 июня, 06:00 — Турция — Парагвай 26 июня, 05:00 — Турция — США 26 июня, 05:00 — Парагвай — Австралия Группа E 14 июня, 20:00 — Германия — Кюрасао 15 июня, 02:00 — Кот-д’Ивуар — Эквадор 20 июня, 23:00 — Германия — Кот-д’Ивуар 21 июня, 03:00 — Эквадор — Кюрасао 25 июня, 23:00 — Кюрасао — Кот-д’Ивуар 25 июня, 23:00 — Эквадор — Германия Группа F 14 июня, 23:00 — Нидерланды — Япония 15 июня, 05:00 — Швеция — Тунис 20 июня, 20:00 — Нидерланды — Швеция 21 июня, 07:00 — Тунис — Япония 26 июня, 02:00 — Тунис — Нидерланды 26 июня, 02:00 — Япония — Швеция Группа G 15 июня, 22:00 — Бельгия — Египет 16 июня, 04:00 — Иран — Новая Зеландия 21 июня, 22:00 — Бельгия — Иран 21 июня, 04:00 — Новая Зеландия — Египет 27 июня, 06:00 — Египет — Иран 27 июня, 06:00 — Новая Зеландия — Бельгия Группа H 15 июня, 19:00 — Испания — Кабо-Верде 16 июня, 01:00 — Саудовская Аравия — Уругвай 21 июня, 19:00 — Испания — Саудовская Аравия 22 июня, 01:00 — Уругвай — Кабо-Верде 27 июня, 03:00 — Кабо-Верде — Саудовская Аравия 27 июня, 03:00 — Уругвай — Испания Группа I 16 июня, 22:00 — Франция — Сенегал 17 июня, 01:00 — Ирак — Норвегия 22 июня, 00:00 — Франция — Ирак 23 июня, 03:00 — Норвегия — Сенегал 26 июня, 22:00 — Норвегия — Франция 26 июня, 22:00 — Сенегал — Ирак Группа J 17 июня, 04:00 — Аргентина — Алжир 17 июня, 07:00 — Австрия — Иордания 22 июня, 20:00 — Аргентина — Австрия 23 июня, 06:00 — Иордания — Алжир 28 июня, 05:00 — Алжир — Австрия 28 июня, 05:00 — Иордания — Аргентина Группа K 17 июня, 20:00 — Португалия — ДР Конго 18 июня, 05:00 — Узбекистан — Колумбия 23 июня, 20:00 — Португалия — Узбекистан 24 июня, 05:00 — Колумбия — ДР Конго 28 июня, 02:30 — Колумбия — Португалия 28 июня, 02:30 — ДР Конго — Узбекистан Группа L 17 июня, 23:00 — Англия — Хорватия 18 июня, 02:00 — Гана — Панама 23 июня, 23:00 — Англия — Гана 24 июня, 02:00 — Панама — Хорватия 27 июня, 23:59 — Панама — Англия 27 июня, 23:59 — Хорватия — Гана

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