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11 июня начинается Чемпионат мира-2026: где смотреть матчи

17:39, 11 июня 2026
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Чемпионат мира продлится до 19 июля.
11 июня начинается Чемпионат мира-2026: где смотреть матчи
Фото: blik.ua
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В четверг, 11 июня, стартует чемпионат мира 2026 года по футболу. Турнир продлится до 19 июля. В нем примут участие 48 команд со всех континентов.

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Впервые в истории Мундиаль примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

Где смотреть матчи ЧМ-2026

Официальные права на трансляцию всех 104 матчей ЧМ-2026 в Украине принадлежат медиасервису MEGOGO. Матчи турнира будут доступны пользователям пакета «Спорт» или любой подписки из линейки «Megopack».

Матчи будут транслироваться как минимум на трех каналах: «MEGOGO Футбол Первый», «MEGOGO Футбол Второй», «MEGOGO Футбол Третий».

Где бесплатно смотреть матчи ЧМ-2026

Кроме того, часть поединков будет транслироваться бесплатно на телеканале «MEGOGO Спорт», который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Канал будет показывать один выбранный матч каждого игрового дня на протяжении всего Мундиаля, включая матч открытия, два четвертьфинала, оба полуфинала, матч за третье место и финал.

Календарь матчей ЧМ-2026

Группа A

11 июня, 22:00 — Мексика — ЮАР

12 июня, 05:00 — Республика Корея — Чехия

18 июня, 19:00 — Чехия — ЮАР

19 июня, 04:00 — Мексика — Республика Корея

25 июня, 04:00 — Чехия — Мексика

25 июня, 04:00 — ЮАР — Республика Корея

Группа B

12 июня, 22:00 — Канада — Босния и Герцеговина

13 июня, 22:00 — Катар — Швейцария

18 июня, 22:00 — Швейцария — Босния и Герцеговина

19 июня, 01:00 — Канада — Катар

24 июня, 22:00 — Швейцария — Канада

24 июня, 22:00 — Босния и Герцеговина — Катар

Группа C

14 июня, 01:00 — Бразилия — Марокко

14 июня, 04:00 — Гаити — Шотландия

20 июня, 01:00 — Шотландия — Марокко

20 июня, 03:30 — Бразилия — Гаити

25 июня, 01:00 — Марокко — Гаити

25 июня, 01:00 — Шотландия — Бразилия

Группа D

13 июня, 04:00 — США — Парагвай

14 июня, 07:00 — Австралия — Турция

19 июня, 22:00 — США — Австралия

20 июня, 06:00 — Турция — Парагвай

26 июня, 05:00 — Турция — США

26 июня, 05:00 — Парагвай — Австралия

Группа E

14 июня, 20:00 — Германия — Кюрасао

15 июня, 02:00 — Кот-д’Ивуар — Эквадор

20 июня, 23:00 — Германия — Кот-д’Ивуар

21 июня, 03:00 — Эквадор — Кюрасао

25 июня, 23:00 — Кюрасао — Кот-д’Ивуар

25 июня, 23:00 — Эквадор — Германия

Группа F

14 июня, 23:00 — Нидерланды — Япония

15 июня, 05:00 — Швеция — Тунис

20 июня, 20:00 — Нидерланды — Швеция

21 июня, 07:00 — Тунис — Япония

26 июня, 02:00 — Тунис — Нидерланды

26 июня, 02:00 — Япония — Швеция

Группа G

15 июня, 22:00 — Бельгия — Египет

16 июня, 04:00 — Иран — Новая Зеландия

21 июня, 22:00 — Бельгия — Иран

21 июня, 04:00 — Новая Зеландия — Египет

27 июня, 06:00 — Египет — Иран

27 июня, 06:00 — Новая Зеландия — Бельгия

Группа H

15 июня, 19:00 — Испания — Кабо-Верде

16 июня, 01:00 — Саудовская Аравия — Уругвай

21 июня, 19:00 — Испания — Саудовская Аравия

22 июня, 01:00 — Уругвай — Кабо-Верде

27 июня, 03:00 — Кабо-Верде — Саудовская Аравия

27 июня, 03:00 — Уругвай — Испания

Группа I

16 июня, 22:00 — Франция — Сенегал

17 июня, 01:00 — Ирак — Норвегия

22 июня, 00:00 — Франция — Ирак

23 июня, 03:00 — Норвегия — Сенегал

26 июня, 22:00 — Норвегия — Франция

26 июня, 22:00 — Сенегал — Ирак

Группа J

17 июня, 04:00 — Аргентина — Алжир

17 июня, 07:00 — Австрия — Иордания

22 июня, 20:00 — Аргентина — Австрия

23 июня, 06:00 — Иордания — Алжир

28 июня, 05:00 — Алжир — Австрия

28 июня, 05:00 — Иордания — Аргентина

Группа K

17 июня, 20:00 — Португалия — ДР Конго

18 июня, 05:00 — Узбекистан — Колумбия

23 июня, 20:00 — Португалия — Узбекистан

24 июня, 05:00 — Колумбия — ДР Конго

28 июня, 02:30 — Колумбия — Португалия

28 июня, 02:30 — ДР Конго — Узбекистан

Группа L

17 июня, 23:00 — Англия — Хорватия

18 июня, 02:00 — Гана — Панама

23 июня, 23:00 — Англия — Гана

24 июня, 02:00 — Панама — Хорватия

27 июня, 23:59 — Панама — Англия

27 июня, 23:59 — Хорватия — Гана

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