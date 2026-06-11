11 июня начинается Чемпионат мира-2026: где смотреть матчи
В четверг, 11 июня, стартует чемпионат мира 2026 года по футболу. Турнир продлится до 19 июля. В нем примут участие 48 команд со всех континентов.
Впервые в истории Мундиаль примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.
Где смотреть матчи ЧМ-2026
Официальные права на трансляцию всех 104 матчей ЧМ-2026 в Украине принадлежат медиасервису MEGOGO. Матчи турнира будут доступны пользователям пакета «Спорт» или любой подписки из линейки «Megopack».
Матчи будут транслироваться как минимум на трех каналах: «MEGOGO Футбол Первый», «MEGOGO Футбол Второй», «MEGOGO Футбол Третий».
Где бесплатно смотреть матчи ЧМ-2026
Кроме того, часть поединков будет транслироваться бесплатно на телеканале «MEGOGO Спорт», который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. Канал будет показывать один выбранный матч каждого игрового дня на протяжении всего Мундиаля, включая матч открытия, два четвертьфинала, оба полуфинала, матч за третье место и финал.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.