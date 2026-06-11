С 28 июня будет курсировать скоростной поезд Днепр — Одесса

Укрзализныця также увеличивает периодичность курсирования скоростных поездов №763/764 Киев — Одесса и №748/747 Киев — Тернополь до шести раз в неделю вместо трех.

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Укрзализныця сообщила, что с 28 июня назначает новый ежедневный скоростной поезд «Интерсити» №753/754 Днепр — Одесса. Продажа билетов уже открыта.

«Это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной поезд «Интерсити», который соединит Днепр и Одессу», — говорится в сообщении.

Также с 27 июня начнет курсировать новый ежедневный скоростной поезд «Интерсити» №765/766 Киев — Одесса.

Кроме того, Укрзализныця увеличивает периодичность курсирования скоростных поездов №763/764 Киев — Одесса и №748/747 Киев — Тернополь до шести раз в неделю вместо трех.

«Обеспечить назначение новых рейсов и увеличение периодичности курсирования существующих удалось благодаря оптимизации оборота скоростного подвижного состава.

На летний период сформирован новый цикл курсирования скоростных электропоездов по треугольнику Киев — Одесса — Днепр», — добавили в компании.

Укрзализныця отметила, что такая схема позволяет одному и тому же подвижному составу последовательно обслуживать сразу несколько направлений с высоким спросом и более эффективно использовать имеющийся парк.

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