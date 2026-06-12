Оксану Верзун повторно избрали председателем Рокитновского районного суда

В Рокитновском районном суде Ровенской области состоялось собрание судей, в ходе которого рассмотрели вопрос избрания председателя суда. По результатам тайного голосования председателем Рокитновского районного суда Ровенской области с 9 июня 2026 года повторно избрана судья Оксана Верзун. В соответствии с Законом Украины О судоустройстве и статусе судей, председатель местного суда избирается судьями этого суда сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи. Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области. А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области. Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.