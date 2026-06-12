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Оксану Верзун повторно избрали председателем Рокитновского районного суда

07:00, 12 июня 2026
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По результатам тайного голосования судью Оксану Верзун повторно избрали председателем Рокитновского районного суда Ровенской области.
Оксану Верзун повторно избрали председателем Рокитновского районного суда
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В Рокитновском районном суде Ровенской области состоялось собрание судей, в ходе которого рассмотрели вопрос избрания председателя суда.

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По результатам тайного голосования председателем Рокитновского районного суда Ровенской области с 9 июня 2026 года повторно избрана судья Оксана Верзун.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель местного суда избирается судьями этого суда сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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суд судья

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