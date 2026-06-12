  1. Суд інфо

Оксану Верзун повторно обрали головою Рокитнівського районного суду

07:00, 12 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За результатами таємного голосування суддю Оксану Верзун повторно обрали головою Рокитнівського районного суду Рівненської області.
Оксану Верзун повторно обрали головою Рокитнівського районного суду
Фото: rk.rv.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рокитнівському районному суді Рівненської області відбулися збори суддів, під час яких розглянули питання обрання голови суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За результатами таємного голосування головою Рокитнівського районного суду Рівненської області з 9 червня 2026 року переобрали суддю Оксану Верзун.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається суддями цього суду строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області. 

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Податкова звітність нотаріусів: умови збереження статусу для бюджетних установ

Чи стає державна нотаріальна контора платником податків у момент видачі свідоцтва про право на спадщину.

Бронювання по новому: що приховує дедлайн 1 вересня

Після появи дедлайну 1 вересня для переоформлення статусу критичності бізнесу в Україні виникла хвиля паніки щодо втрати броні.

Чоловік став співборжником за позикою дружини: ВС пояснив, хто має доводити, що гроші не пішли на сім’ю

Якщо позику укладено в інтересах сім’ї, а другий із подружжя не спростував цього, відповідальність за борг може бути солідарною.

Судді Юрію Гречку пом’якшили покарання: ВРП змінила дисциплінарне стягнення, врахувавши позицію ВС

ВРП застосувала сувору догану до судді з Дніпропетровщини Юрія Гречка за грубі процесуальні порушення, що призвели до вивезення зерна кукурудзи.

НМТ-2026: як оскаржити порушення під час тесту та коли можуть анулювати результат

Механізм апеляції НМТ у 2026 році стосується виключно порушень процедури, без можливості оскарження отриманого результату.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]