За результатами таємного голосування суддю Оксану Верзун повторно обрали головою Рокитнівського районного суду Рівненської області.

Фото: rk.rv.court.gov.ua

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У Рокитнівському районному суді Рівненської області відбулися збори суддів, під час яких розглянули питання обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою Рокитнівського районного суду Рівненської області з 9 червня 2026 року переобрали суддю Оксану Верзун.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається суддями цього суду строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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