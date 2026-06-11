ЦВК зареєструвала Андрія Левуса народним депутатом
17:21, 11 червня 2026
Депутатські повноваження Андрій Левус набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді.
Фото: uain.press
Центральна виборча комісія повідомила, що зареєструвала Андрія Левуса народним депутатом України.
«Комісія розглянула заяву і необхідні документи Андрія Левуса та зареєструвала його народним депутатом України», - йдеться у заяві.
Зазначається, що він був обраний на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Європейська солідарність» (№ 29 у виборчому списку).
Депутатські повноваження Андрій Левус набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.
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