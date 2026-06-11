ЦИК зарегистрировала Андрея Левуса народным депутатом

Депутатские полномочия Андрей Левус приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде.

Фото: uain.press

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Центральная избирательная комиссия сообщила, что зарегистрировала Андрея Левуса народным депутатом Украины.

«Комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Андрея Левуса и зарегистрировала его народным депутатом Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был избран на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии «Европейская солидарность» (№ 29 в избирательном списке).

Депутатские полномочия Андрей Левус приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.

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