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Із 28 червня курсуватиме швидкісний поїзд Дніпро — Одеса

17:28, 11 червня 2026
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Укрзалізниця також збільшує періодичність курсування швидкісних поїздів №763/764 Київ — Одеса та №748/747 Київ — Тернопіль до шести разів на тиждень замість трьох.
Із 28 червня курсуватиме швидкісний поїзд Дніпро — Одеса
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Укрзалізниця повідомила, що із 28 червня призначаємо новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» №753/754 Дніпро — Одеса. Продаж квитків уже відкрито.

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«Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд «Інтерсіті», який поєднає Дніпро та Одесу», - йдеться у заяві.

Також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» №765/766 Київ — Одеса.

Крім того, Укрзалізниця збільшує періодичність курсування швидкісних поїздів №763/764 Київ — Одеса та №748/747 Київ — Тернопіль до шести разів на тиждень замість трьох.

«Забезпечити призначення нових рейсів та збільшення періодичності курсування існуючих вдалося завдяки оптимізації обороту швидкісного рухомого складу.

На літній період сформовано новий цикл курсування швидкісних електропоїздів за трикутником Київ — Одеса — Дніпро», - додали у компанії.

Укрзалізниця додала, що така схема дозволяє одному й тому ж рухомому складу послідовно обслуговувати одразу кілька напрямків із високим попитом та ефективніше використовувати наявний парк.  

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Дніпро Одеса Укрзалізниця

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