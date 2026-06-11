11 червня розпочинається Чемпіонат світу-2026: де дивитися матчі
У четвер, 11 червня, стартує чемпіонат світу 2026 з футболу. Турнір триватиме до 19 липня. В ньому візьмуть участь 48 команд з усіх континентів.
Вперше в історії Мундіаль приймуть одразу в три країни – Канада, Мексика та США.
Де дивитися матчі ЧС-2026
Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів ЧС-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO. Матчі турніру будуть доступні користувачам пакетів «Спорт» або будь-якої підписки з лінійки «Megopack».
Матчі транслюватимуть як мінімум на трьох каналах: «MEGOGO Футбол Перший», «MEGOGO Футбол Другий», «MEGOGO Футбол Третій».
Де безкоштовно дивитися матчі ЧС-2026
Крім того, частина поєдинків транслюватиметься безкоштовно на телеканалі «MEGOGO Спорт», який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Канал показуватиме один обраний матч кожного ігрового дня протягом усього Мундіалю, включаючи матч-відкриття, два чвертьфінали, обидва півфінали, матч за 3 місце і фінал.
Календар матчів ЧС-2026
Група А
11 червня, 22:00 – Мексика – ПАР
12 червня, 05:00 – Південна Корея – Чехія
18 червня, 19:00 – Чехія – ПАР
19 червня, 04:00 – Мексика – Південна Корея
25 червня, 04:00 – Чехія – Мексика
25 червня, 04:00 – ПАР – Республіка Корея
Група В
12 червня, 22:00 – Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня, 22:00 – Катар – Швейцарія
18 червня, 22:00 – Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня, 01:00 – Канада – Катар
24 червня, 22:00 – Швейцарія – Канада
24 червня, 22:00 – Боснія і Герцеговина – Катар
Група C
14 червня, 01:00 – Бразилія – Марокко
14 червня, 04:00 – Гаїті – Шотландія
20 червня, 01:00 – Шотландія – Марокко
20 червня, 03:30 – Бразилія – Гаїті
25 червня, 01:00 – Марокко – Гаїті
25 червня, 01:00 – Шотландія – Бразилія
Група D
13 червня, 04:00 – США – Парагвай
14 червня, 07:00 – Австралія – Туреччина
19 червня, 22:00 – США – Австралія
20 червня, 06:00 – Туреччина – Парагвай
26 червня, 05:00 – Туреччина – США
26 червня, 05:00 – Парагвай – Австралія
Група E
14 червня, 20:00 – Німеччина – Кюрасао
15 червня, 02:00 – Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня, 23:00 – Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня, 03:00 – Еквадор – Кюрасао
25 червня, 23:00 – Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня, 23:00 – Еквадор – Німеччина
Група F
14 червня, 23:00 – Нідерланди – Японія
15 червня, 05:00 – Швеція – Туніс
20 червня, 20:00 – Нідерланди – Швеція
21 червня, 07:00 – Туніс – Японія
26 червня, 02:00 – Туніс – Нідерланди
26 червня, 02:00 – Японія – Швеція
Група G
15 червня, 22:00 – Бельгія – Єгипет
16 червня, 04:00 – Іран –Нова Зеландія
21 червня, 22:00 – Бельгія – Іран
21 червня, 04:00 – Нова Зеландія – Єгипет
27 червня, 06:00 – Єгипет – Іран
27 червня, 06:00 – Нова Зеландія – Бельгія
Група H
15 червня, 19:00 – Іспанія – Кабо-Верде
16 червня, 01:00 – Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня, 19:00 – Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня, 01:00 – Уругвай – Кабо-Верде
27 червня, 03:00 – Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня, 03:00 – Уругвай – Іспанія
Група I
16 червня, 22:00 – Франція – Сенегал
17 червня, 01:00 – Ірак – Норвегія
22 червня, 00:00 – Франція – Ірак
23 червня, 03:00 – Норвегія – Сенегал
26 червня, 22:00 – Норвегія – Франція
26 червня, 22:00 – Сенегал – Ірак
Група J
17 червня, 04:00 – Аргентина – Алжир
17 червня, 07:00 – Австрія – Йорданія
22 червня, 20:00 – Аргентина – Австрія
23 червня, 06:00 – Йорданія – Алжир
28 червня, 05:00 – Алжир – Австрія
28 червня, 05:00 – Йорданія – Аргентина
Група K
17 червня, 20:00 – Португалія – ДР Конго
18 червня, 05:00 – Узбекистан – Колумбія
23 червня, 20:00 – Португалія – Узбекистан
24 червня, 05:00 – Колумбія – ДР Конго
28 червня, 02:30 – Колумбія – Португалія
28 червня, 02:30 – ДР Конго – Узбекистан
Група L
17 червня, 23:00 – Англія – Хорватія
18 червня, 02:00 – Гана – Панама
23 червня, 23:00 – Англія – Гана
24 червня, 02:00 – Панама – Хорватія
27 червня, 23:59 – Панама – Англія
27 червня, 23:59 – Хорватія – Гана
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.