Чемпіонат світу триватиме до 19 липня.

Фото: blik.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 11 червня, стартує чемпіонат світу 2026 з футболу. Турнір триватиме до 19 липня. В ньому візьмуть участь 48 команд з усіх континентів.

Вперше в історії Мундіаль приймуть одразу в три країни – Канада, Мексика та США.

Де дивитися матчі ЧС-2026

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів ЧС-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO. Матчі турніру будуть доступні користувачам пакетів «Спорт» або будь-якої підписки з лінійки «Megopack».

Матчі транслюватимуть як мінімум на трьох каналах: «MEGOGO Футбол Перший», «MEGOGO Футбол Другий», «MEGOGO Футбол Третій».

Де безкоштовно дивитися матчі ЧС-2026

Крім того, частина поєдинків транслюватиметься безкоштовно на телеканалі «MEGOGO Спорт», який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах. Канал показуватиме один обраний матч кожного ігрового дня протягом усього Мундіалю, включаючи матч-відкриття, два чвертьфінали, обидва півфінали, матч за 3 місце і фінал.

Календар матчів ЧС-2026

Група А

11 червня, 22:00 – Мексика – ПАР

12 червня, 05:00 – Південна Корея – Чехія

18 червня, 19:00 – Чехія – ПАР

19 червня, 04:00 – Мексика – Південна Корея

25 червня, 04:00 – Чехія – Мексика

25 червня, 04:00 – ПАР – Республіка Корея

Група В

12 червня, 22:00 – Канада – Боснія і Герцеговина

13 червня, 22:00 – Катар – Швейцарія

18 червня, 22:00 – Швейцарія – Боснія і Герцеговина

19 червня, 01:00 – Канада – Катар

24 червня, 22:00 – Швейцарія – Канада

24 червня, 22:00 – Боснія і Герцеговина – Катар

Група C

14 червня, 01:00 – Бразилія – Марокко

14 червня, 04:00 – Гаїті – Шотландія

20 червня, 01:00 – Шотландія – Марокко

20 червня, 03:30 – Бразилія – Гаїті

25 червня, 01:00 – Марокко – Гаїті

25 червня, 01:00 – Шотландія – Бразилія

Група D

13 червня, 04:00 – США – Парагвай

14 червня, 07:00 – Австралія – Туреччина

19 червня, 22:00 – США – Австралія

20 червня, 06:00 – Туреччина – Парагвай

26 червня, 05:00 – Туреччина – США

26 червня, 05:00 – Парагвай – Австралія

Група E

14 червня, 20:00 – Німеччина – Кюрасао

15 червня, 02:00 – Кот-д'Івуар – Еквадор

20 червня, 23:00 – Німеччина – Кот-д'Івуар

21 червня, 03:00 – Еквадор – Кюрасао

25 червня, 23:00 – Кюрасао – Кот-д'Івуар

25 червня, 23:00 – Еквадор – Німеччина

Група F

14 червня, 23:00 – Нідерланди – Японія

15 червня, 05:00 – Швеція – Туніс

20 червня, 20:00 – Нідерланди – Швеція

21 червня, 07:00 – Туніс – Японія

26 червня, 02:00 – Туніс – Нідерланди

26 червня, 02:00 – Японія – Швеція

Група G

15 червня, 22:00 – Бельгія – Єгипет

16 червня, 04:00 – Іран –Нова Зеландія

21 червня, 22:00 – Бельгія – Іран

21 червня, 04:00 – Нова Зеландія – Єгипет

27 червня, 06:00 – Єгипет – Іран

27 червня, 06:00 – Нова Зеландія – Бельгія

Група H

15 червня, 19:00 – Іспанія – Кабо-Верде

16 червня, 01:00 – Саудівська Аравія – Уругвай

21 червня, 19:00 – Іспанія – Саудівська Аравія

22 червня, 01:00 – Уругвай – Кабо-Верде

27 червня, 03:00 – Кабо-Верде – Саудівська Аравія

27 червня, 03:00 – Уругвай – Іспанія

Група I

16 червня, 22:00 – Франція – Сенегал

17 червня, 01:00 – Ірак – Норвегія

22 червня, 00:00 – Франція – Ірак

23 червня, 03:00 – Норвегія – Сенегал

26 червня, 22:00 – Норвегія – Франція

26 червня, 22:00 – Сенегал – Ірак

Група J

17 червня, 04:00 – Аргентина – Алжир

17 червня, 07:00 – Австрія – Йорданія

22 червня, 20:00 – Аргентина – Австрія

23 червня, 06:00 – Йорданія – Алжир

28 червня, 05:00 – Алжир – Австрія

28 червня, 05:00 – Йорданія – Аргентина

Група K

17 червня, 20:00 – Португалія – ДР Конго

18 червня, 05:00 – Узбекистан – Колумбія

23 червня, 20:00 – Португалія – Узбекистан

24 червня, 05:00 – Колумбія – ДР Конго

28 червня, 02:30 – Колумбія – Португалія

28 червня, 02:30 – ДР Конго – Узбекистан

Група L

17 червня, 23:00 – Англія – Хорватія

18 червня, 02:00 – Гана – Панама

23 червня, 23:00 – Англія – Гана

24 червня, 02:00 – Панама – Хорватія

27 червня, 23:59 – Панама – Англія

27 червня, 23:59 – Хорватія – Гана

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.