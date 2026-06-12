Военнослужащий не смог отсудить моральный ущерб за сорванное обучение на пилота БПЛА из-за отравления

Один вечер с сетом «Филадельфия» обернулся неделей в госпитале и судебным иском на 100 000 гривен.

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Сфера общественного питания и онлайн-доставок в последние годы остаётся зоной высокого риска. Дело по иску военнослужащего к ресторану японской кухни является примером того, как сложность корпоративной структуры брендов и недостатки в идентификации продавца становятся барьером для защиты прав потребителей.

Обед, который привёл к госпитализации

Истец заказал через мобильное приложение суши-сет и напитки в ресторане известного бренда. Уже на следующий день он был госпитализирован в военно-медицинский клинический центр с диагнозом «гастроэнтероколит, вызванный Enterobacter». В результате болезни истец не смог полноценно завершить важный курс подготовки пилотов ударных БПЛА «РАРОГ», что стало основанием для иска о взыскании 100 000 грн морального ущерба.

Истец предоставил скриншоты из службы доставки, выписку из медицинской карты, подтверждающую диагноз, скриншот направления претензии в ресторан, обращение в Госпродпотребслужбу, скриншот заказа из ресторана через сервис доставки, сертификат прохождения курса «Внешний пилот ударных БПЛА мультироторного типа с системой FPV». Из предоставленных им скриншотов следует факт заказа с указанием приобретённых продуктов, информации о доставке с чётким указанием названия заведения, из которого был сделан заказ, а также имеются данные карты, с которой списаны средства.

Ответчик в суде выстроил защиту вокруг двух ключевых аргументов. Первый касается ненадлежащего ответчика: общество указало, что согласно данным регистрации основным видом его деятельности является аренда недвижимости (КВЭД 68.20), а не приготовление или реализация продуктов питания. Следовательно, по мнению компании, оно не может нести ответственность за правоотношения, связанные с продажей еды.

Второй аргумент заключается в отсутствии надлежащих доказательств со стороны истца. В частности, не был предоставлен фискальный чек, который подтверждал бы, что покупка совершена именно у ответчика. Представленный скриншот заказа не содержит обязательных идентификационных реквизитов продавца, включая код ЕГРПОУ, что делает невозможным однозначное установление субъекта хозяйствования, получившего оплату.

В связи с этим ответчик настаивал на отсутствии надлежащей доказательной базы и отрицал свою причастность к спорной операции.

Апелляционный суд, подтверждая решение первой инстанции, отметил, что в соответствии со ст. 6 Закона «О защите прав потребителей», обязанность передать товар надлежащего качества лежит на продавце. Суд установил, что ответчик по указанному адресу деятельности не осуществляет, что подтвердила и Госпродпотребслужба. Использование торговой марки ответчика, то есть его брендбука, другими ФОПами или компаниями не делает владельца ТМ автоматически ответственным за качество каждой блюда.

Согласно ст. 1167 ГК Украины, моральный вред возмещается при наличии вины и причинной связи. Суд отметил, что медицинская справка о гастроэнтероколите подтверждает факт болезни, но не доказывает, что возбудитель попал в организм именно из роллов «Филадельфия». Истец не инициировал санитарно-эпидемиологическое расследование или экспертизу продукции.

Советы для потребителей

Решение Харьковского апелляционного суда по делу № 953/7927/24 подтверждает, что скриншот — это не чек. В спорах с участием агрегаторов доставки важно получать фискальный чек или квитанцию, где указан конкретный ИНН/ЕГРПОУ продавца, а не просто название бренда.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а расходы на правовую помощь в размере 13 000 грн возложены на самого истца, что делает это отравление ещё и финансово убыточным.

Если уже произошла такая ситуация, стоит взвешенно подходить к судебному процессу: при попытке доказать вину за отравление важно учитывать риски и возможные судебные издержки, включая судебный сбор и расходы на адвоката.

Одного лишь факта заказа через приложение доставки недостаточно для подтверждения приобретения товара у конкретного субъекта хозяйствования. Скриншоты заказов без надлежащих реквизитов не признаются достаточным доказательством.

Необходимо иметь фискальный чек или квитанцию. Такой документ должен содержать полные реквизиты продавца — наименование юридического лица или ФОП и код ЕГРПОУ.

Банковская выписка может подтверждать факт оплаты, однако должна позволять идентифицировать получателя средств как конкретного субъекта хозяйствования.

Суд отдельно отметил, что медицинская справка о заболевании сама по себе не доказывает вину заведения. Медицинская документация подтверждает лишь факт обращения и диагноз, но не устанавливает источник заражения.

Для доказательства причинно-следственной связи необходимы результаты санитарно-эпидемиологического расследования или лабораторные исследования продуктов, которые бы подтверждали наличие возбудителя именно в пище конкретного заведения.

Обращение в Госпродпотребслужбу следует инициировать сразу после инцидента, однако важно правильно идентифицировать оператора рынка — юридическое лицо, фактически осуществляющее деятельность по соответствующему адресу.

Необходимо доказать, что отравление стало следствием потребления продукции именно конкретного производителя, а не другого поставщика или оператора.

Суд обратил внимание, что бренд на вывеске и юридическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность, могут не совпадать. Перед подачей иска необходимо установить, кто именно выдал фискальный чек.

Отсутствие хотя бы одного из этих элементов, особенно выводов официальной проверки Госпродпотребслужбы или результатов лабораторных исследований самой еды, приводит к отказу в иске.

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