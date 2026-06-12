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С 1 июля во Львове вступят в силу новые правила для электросамокатов — вводятся возрастные и скоростные ограничения

13:24, 12 июня 2026
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Предложения также предусматривают обязательные места для парковки.
С 1 июля во Львове вступят в силу новые правила для электросамокатов — вводятся возрастные и скоростные ограничения
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Мэр Львова Андрей Садовый заявил о предложении ввести с 1 июля новые правила пользования электросамокатами, которые предусматривают ряд ограничений и требований для повышения безопасности.

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По его словам, соответствующие предложения рассмотрели на заседании исполнительного комитета горсовета.

В частности, с 1 июля предлагается ввести следующие изменения:

  • операторы проката должны обеспечить проверку возраста пользователей, а аренда электросамокатов будет доступна только с 16 лет;
  • определить аварийно опасные участки, на которых скорость электросамокатов будет ограничена до 15 км/ч;
  • ввести обязательное использование защитных шлемов, для чего планируется внести соответствующие изменения в правила благоустройства;
  • запретить оставлять прокатные электросамокаты вне специально отведенных мест для парковки.

Андрей Садовый также отметил, что городские власти не имеют полномочий полностью запретить электросамокаты.

«Многие спрашивают, почему город просто не запретит электросамокаты. Потому что у города сегодня нет таких полномочий. Можно объявить запрет хоть завтра. Но если самокаты после этого продолжат ездить по городу, это будет не решение, а его имитация», — отметил он.

Мэр добавил, что город сосредотачивается на ужесточении правил, ограничении скорости в опасных зонах и инициировании изменений в государственное законодательство.

«Никакой бизнес и никакие удобства не могут быть важнее человеческой жизни», — подчеркнул Садовый.

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Львов дети дороги электросамокаты

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