Разрешил ли суд офицеру ВСУ усыновить падчерицу, которую он воспитывает с 5 лет — подробности дела

Девушка с детства считает заявителя своим отцом, что подтверждается материалами дела.

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Збаражский районный суд удовлетворил заявление офицера ВСУ об усыновлении несовершеннолетней падчерицы.

Обстоятельства дела

Збаражский районный суд Тернопольской области рассмотрел дело по заявлению военнослужащего об усыновлении несовершеннолетнего ребенка.

Заявитель обратился в суд с просьбой усыновить несовершеннолетнюю падчерицу, 2009 года рождения, которая родилась в городе Неаполь, Италия. Заявитель состоит в браке с матерью ребенка с 2014 года и совместно с ней воспитывает несовершеннолетнюю дочь жены, а также их общего сына.

По словам заявителя, с момента первой встречи с ребенком, когда ей было три года, между ними сложились прочные и теплые семейные отношения. Ребенок называет его отцом, он относится к ней как к родной дочери, обеспечивает материально, участвует в воспитании, развитии и создании надлежащих условий для ее жизни. Биологический отец ребенка умер. Мать ребенка дала нотариально заверенное согласие на усыновление. Сама несовершеннолетняя, которой на момент рассмотрения дела исполнилось 16 лет, также выразила желание быть усыновленной и подтвердила, что считает заявителя своим отцом.

Заявитель является действующим офицером Вооруженных Сил Украины, участником боевых действий, имеет стабильный доход, положительную характеристику и необходимые условия проживания для воспитания ребенка. Орган опеки и попечительства Збаражского городского совета представил заключение, согласно которому усыновление является целесообразным и полностью соответствует интересам ребенка.

Что решил суд

Збаражский районный суд Тернопольской области удовлетворил заявление об усыновлении в полном объеме.

Суд постановил:

Объявить заявителя, уроженца села Кушлин Кременецкого района Тернопольской области, усыновителем несовершеннолетнего ребенка, родившегося в городе Неаполь, страна Италия».

После усыновления ребенка фамилию усыновленного ребенка оставить без изменений.

Усыновление считается осуществленным со дня вступления решения суда в законную силу.

Суд установил, что заявитель выполнил все условия, предусмотренные Семейным кодексом Украины для усыновления, способен обеспечить стабильные и гармоничные условия для жизни, здоровья и развития ребенка. Усыновление осуществляется исключительно в наилучших интересах ребенка, с учетом его согласия, согласия матери, заключения органа опеки и попечительства, а также наличия прочных семейных отношений между усыновителем и ребенком.

Решение суда основывается на нормах статей 207, 208, 211, 217, 218, 220, 224, 225 и других статей Семейного кодекса Украины.

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