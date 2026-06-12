Чи дозволив суд офіцеру ЗСУ усиновити падчерку, яку виховує з 5 років – деталі справи

Дівчина з дитинства вважає заявника своїм батьком, що підтвердили матеріали справи.

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Збаразький районний суд задовольнив заяву офіцера ЗСУ про усиновлення неповнолітньої падчерки.

Обставини справи

7 травня 2026 року Збаразький районний суд Тернопільської області розглянув справу за заявою військовослужбовця про усиновлення неповнолітньої дитини.

Заявник звернувся до суду з проханням усиновити неповнолітню падчерку, 2009 року народження, яка народилася в місті Неаполь, Італія. Заявник перебуває у шлюбі з матір’ю дитини з 2014 року та спільно з нею виховує неповнолітню дочку дружини, а також їхнього спільного сина.

За словами заявника, з моменту першої зустрічі з дитиною, коли їй було три роки, між ними склалися міцні та теплі сімейні взаємини. Дитина називає його батьком, він ставиться до неї як до рідної дочки, забезпечує матеріально, бере участь у вихованні, розвитку та створенні належних умов для її життя. Біологічний батько дитини помер. Мати дитини дала нотаріально засвідчену згоду на усиновлення. Сама неповнолітня, якій на момент розгляду справи виповнилося 16 років, також висловила бажання бути усиновленою та підтвердила, що вважає заявника своїм батьком.

Заявник є діючим офіцером Збройних Сил України, учасником бойових дій, має стабільний дохід, позитивну характеристику та необхідні умови проживання для виховання дитини. Орган опіки та піклування Збаразької міської ради надав висновок, згідно з яким усиновлення є доцільним та повністю відповідає інтересам дитини.

Що вирішив суд

Збаразький районний суд Тернопільської області задовольнив заяву про усиновлення в повному обсязі.

Суд постановив:

Оголосити заявника, уродженця села Кушлин Кременецького району Тернопільської області, усиновлювачем неповнолітньої дитини, яка народилася у місті Неаполь, країна Італія».

Після усиновлення дитини прізвище усиновленої дитини залишити без змін.

Усиновлення вважається здійсненим із дня набрання рішенням суду законної сили.

Суд встановив, що заявник виконав усі умови, передбачені Сімейним кодексом України для усиновлення, здатний забезпечити стабільні та гармонійні умови для життя, здоров’я та розвитку дитини. Усиновлення проводиться виключно в найвищих інтересах дитини, з урахуванням її згоди, згоди матері, висновку органу опіки та піклування, а також наявності міцних сімейних взаємин між усиновлювачем і дитиною.

Рішення суду ґрунтується на нормах статей 207, 208, 211, 217, 218, 220, 224, 225 та інших статей Сімейного кодексу України.

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