Чи може оформити субсидію особа, яка 1 червня звільнилася з роботи

Субсидія може бути призначена людині, з якою призупинено дію трудового договору, але за певних умов.

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Пенсійний фонд України продовжує відповідати на запитання громадян щодо субсидій.

Цього разу до ПФУ звернулася особа з наступним запитанням: «З 1 червня звільнилась з роботи. Чи можу я оформити житлову субсидію».

У відомстві нагадали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” житлова субсидія може бути призначена людині, з якою призупинено дію трудового договору, але за певних умов.

Субсидію призначать, якщо за людину було сплачено єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням субсидії або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

«Наприклад, якщо ви звернетесь за субсидією у червні (другий квартал), то субсидію призначать за умови, якщо за вас було сплачено єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом жовтня, листопада, грудня минулого року (четвертий квартал), а доходи будуть враховані за червень-грудень (третій – четвертий квартал) 2025 року», - заявили у ПФ.

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